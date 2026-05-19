Cultura conmemora el Día Internacional de los Museos con diversas muestras

Las actividades iniciaron la semana pasada y continuarán este martes y
miércoles, tanto en el interior como en capital. Todas son con entrada libre
y gratuita.
Este lunes 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, fecha
instaurada, desde 1977, por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el fin de promover el rol fundamental de estas instituciones en el
intercambio cultural, la educación y la memoria de las sociedades a través
del tiempo.
En ese marco, la directora de Patrimonio Sociocultural, dependiente del
Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), Graciela Buiatti, expresó que
los museos son “importantes” para la comunidad ya que se tratan de
“instituciones sin fines de lucro, con inclusión para todos, donde se muestra
el acervo cultural y patrimonial de cada una de las poblaciones”.
“El ICOM siempre establece un lema o un tema para cada año; en esta
oportunidad es ‘Los museos uniendo mundos divididos’, por todo lo que
está pasando, en Medio Oriente, todo el tema de las guerras”, explicó.
Y añadió que, en Formosa, se llevan a cabo diversos eventos, desde la
semana pasada, tanto en los museos del interior como de capital, que
fueron desde presentaciones de libros, danzas típicas en Comandante
Fontana, desfiles de vestimentas, diseños de los pueblos originarios, entre
otros.
“En Capital, en el día de hoy, el Museo de la Policía realizó una muestra de
la vestimenta desde la época territoriana, los elementos que usaban, la
función que tiene la fuerza en sus distintas actividades como, por ejemplo
en el caso de los Bomberos, la Policía de tránsito, apuntada más que nada
para los niños y jóvenes”, señaló.
Más actividades
En ese contexto, la funcionaria invitó, el próximo miércoles 19 de mayo, en
el Museo Histórico Regional Juan Pablo Duffard, desde las 9 horas, a la
apertura de la muestra “El grabado en el museo”, una propuesta que reúne
trabajos del Taller de Grabado y Gráficas Experimentales de la
Subsecretaría de Cultura, a cargo del profesor Norberto Fando.
“Y el día miércoles, desde las 16 horas, habrá una muestra de los museos
del interior en las galerías del Museo. También se va a hacer una muestra
de los diseñadores formoseños en las salas y de autos y motos antiguas en
la calle 25 de Mayo, en frente del Museo”, expuso.
Y cerró: “Así que invitamos a todos que puedan estar, participar, nos
acompañen, y que vean justamente en estas instituciones, que son sin fines
de lucro, y donde todos podemos, fundamentalmente acá en la provincia,
entrar con entrada gratuita, que puedan conocer, que puedan observar, que
puedan ayudarnos a acrecentar esto, que es el patrimonio de todos los
formoseños”.