Se desarrollan con normalidad las capacitaciones en el CID del barrio Salvador Gurrieri

Este sábado, además, inició el tercer año de actividades del Club Digital

que allí se desarrolla y apunta a la formación tecnológica de niños y niñas.

En diálogo con AGENFOR, el coordinador del Centro de Inclusión Digital

(CDI) “Eva Perón”, del barrio Fray Salvador Gurrieri, Daniel Castellini,

confirmó que las capacitaciones 2026 propuestas en el espacio se

desarrollan con gran participación en dos comisiones por cada curso.

Se tratan de cursos de Impresión y Diseño 3D, Animá tu historia con IA,

Creadores de contenido digital; e IA aplicada al estudio y al trabajo, en el

marco de una propuesta que apunta a fortalecer la formación tecnológica,

brindando herramientas para el presente y el futuro, con más inclusión, más

aprendizaje y más oportunidades para todos.

“Arrancamos hace dos semanas con los cursos que estamos dando que

tienen que ver con Inteligencia Artificial aplicada al tema del primer

empleo, que tiene que ver con contenidos en redes sociales, impresiones

3D, son los principales que hemos arrancado hace unos días”, indicó.

Asimismo, el responsable del lugar recordó que el sábado pasado inició el

tercer año de trabajo del Club Digital, “un ciclo de preparación y formación

que tiene que ver con acompañar a la gente, a los vecinos, en esto en los

derechos de la cuarta generación”.

En cuanto a la recepción de estos talleres en el CID, Castellini dijo que es

“muy buena” porque cuentan con una considerable cantidad de asistentes,

en general niños y adolescentes; y puso en valor este acompañamiento de

los vecinos.

“Nos entusiasma este tema que tiene que ver con la innovación, la

tecnología y la oportunidad que tienen los jóvenes acá del barrio y aledaños

a poder hacer o participar de manera gratuita a través del CDI, que es como

una especie de brazo del Polo pero nada más que está en un barrio

popular”, concluyó.

El Club Digital del CDI se desarrolla todos los sábados, en dicha sede, con

contenidos vinculados a programación, robótica educativa y pensamiento

lógico-matemático, mediante metodologías de aprendizaje activo.

La iniciativa, impulsada por el Estado provincial, busca reducir brechas

digitales y garantizar el acceso igualitario a herramientas tecnológicas

desde edades tempranas, fortaleciendo la formación de las nuevas

generaciones formoseñas.

Para más información sobre los días y horarios del Club Digital, los

interesados pueden ingresar al sitio www.cidformosa.net o en sus redes

sociales; también acercarse a su sede ubicada en Avenida Los Pioneros y

calle 12 de Octubre, en el barrio Fray Salvador Gurrieri (Ex Lote 111), de

lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.