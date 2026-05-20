Con conducción de Gildo Insfrán, se realizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista

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Fue bajo modalidad mixta y conectó a delegados de todo el país.
Este martes 19, se desarrolló el Congreso Nacional del Partido Justicialista,
bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) y estuvo presidido por el
gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde
la sede partidaria tradicional de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, logrando conectar de manera simultánea a congresales
peronistas de todos los rincones del país.
El cónclave se dio en continuidad a lo analizado previamente por el
Consejo Nacional, donde se debatió con preocupación la crítica situación
política y social que atraviesa la Argentina, marcada por los efectos
devastadores de la política económica implementada por Javier Milei, sus
desaciertos en política exterior y la reforma electoral que impulsa el
Ejecutivo nacional.
Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo de congresales dio
cumplimiento a los puntos establecidos en la convocatoria oficial, respecto
a la Comisión de poderes; aprobación de estados contables correspondiente
al ejercicio 2025; intervención del PJ distritos Jujuy y Salta y el informe de
la normalización en Misiones.
De esta manera, el peronismo nacional, bajo la conducción de Gildo Insfrán
en el máximo órgano deliberativo, consolidó un marco de unidad y debate
interno para posicionar al Partido Justicialista como la principal alternativa
de defensa para el pueblo argentino.