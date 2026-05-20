Con conducción de Gildo Insfrán, se realizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista

Fue bajo modalidad mixta y conectó a delegados de todo el país.

Este martes 19, se desarrolló el Congreso Nacional del Partido Justicialista,

bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) y estuvo presidido por el

gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde

la sede partidaria tradicional de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, logrando conectar de manera simultánea a congresales

peronistas de todos los rincones del país.

El cónclave se dio en continuidad a lo analizado previamente por el

Consejo Nacional, donde se debatió con preocupación la crítica situación

política y social que atraviesa la Argentina, marcada por los efectos

devastadores de la política económica implementada por Javier Milei, sus

desaciertos en política exterior y la reforma electoral que impulsa el

Ejecutivo nacional.

Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo de congresales dio

cumplimiento a los puntos establecidos en la convocatoria oficial, respecto

a la Comisión de poderes; aprobación de estados contables correspondiente

al ejercicio 2025; intervención del PJ distritos Jujuy y Salta y el informe de

la normalización en Misiones.

De esta manera, el peronismo nacional, bajo la conducción de Gildo Insfrán

en el máximo órgano deliberativo, consolidó un marco de unidad y debate

interno para posicionar al Partido Justicialista como la principal alternativa

de defensa para el pueblo argentino.