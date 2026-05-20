Fue bajo modalidad mixta y conectó a delegados de todo el país.
Este martes 19, se desarrolló el Congreso Nacional del Partido Justicialista,
bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) y estuvo presidido por el
gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde
la sede partidaria tradicional de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, logrando conectar de manera simultánea a congresales
peronistas de todos los rincones del país.
El cónclave se dio en continuidad a lo analizado previamente por el
Consejo Nacional, donde se debatió con preocupación la crítica situación
política y social que atraviesa la Argentina, marcada por los efectos
devastadores de la política económica implementada por Javier Milei, sus
desaciertos en política exterior y la reforma electoral que impulsa el
Ejecutivo nacional.
Durante el desarrollo del orden del día, el cuerpo de congresales dio
cumplimiento a los puntos establecidos en la convocatoria oficial, respecto
a la Comisión de poderes; aprobación de estados contables correspondiente
al ejercicio 2025; intervención del PJ distritos Jujuy y Salta y el informe de
la normalización en Misiones.
De esta manera, el peronismo nacional, bajo la conducción de Gildo Insfrán
en el máximo órgano deliberativo, consolidó un marco de unidad y debate
interno para posicionar al Partido Justicialista como la principal alternativa
de defensa para el pueblo argentino.
Con conducción de Gildo Insfrán, se realizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista
Fue bajo modalidad mixta y conectó a delegados de todo el país.