Chaco: pidieron imputar a tres policías por la desaparición de Axel González

La querella presentó una denuncia por la presunta responsabilidad de los agentes.

Resistencia, 23 junio (NA) — La querella que representa a la familia de Axel González, el joven de 21 años desaparecido en las inmediaciones de esta capital hace poco más de un mes, solicitó hoy la detención de tres agentes de la policía chaqueña, presuntamente implicados en el hecho.

En ese sentido, presentó un escrito ante el Equipo Fiscal Especial para pedir el arresto de los tres funcionarios policiales, quienes prestaban servicio en la comisaría de Fontana, en las afueras de Resistencia, donde González fue visto por última vez, ya que las pruebas reunidas permiten sospechar de una posible participación de los agentes.

El trámite estuvo a cargo del querellante Ricardo Osuna, con el patrocinio de la abogada Celeste Segovia y alcanza a los efectivos R.O.B., G.A.M. y C.M.T., quienes iban en el móvil policial N-156 durante la madrugada del 17 de mayo, cuando presuntamente se cruzaron con el joven desaparecido y un amigo de éste, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Aquella noche González había ido a encontrarse con su exnovia, pero al no regresar a su casa la familia hizo la denuncia correspondiente, lo que derivó en un operativo de búsqueda que se mantiene hasta estos días en Fontana y Puerto Tirol.

Según relató el amigo que lo acompañaba en aquella oportunidad, González se sobresaltó —aparentemente sin motivos— por la presencia de la policía y escapó corriendo, por lo que los efectivos iniciaron una persecución. Desde entonces se perdió el rastro del joven.

AgenciaNA