Bullrich canceló el informe de Adorni en el Senado para evitar que se convierta en una interpelación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló esta noche que estaba dispuesto a concurrir el 2 de Julio al Senado, luego que se difundió que se suspendió su informe de gestión.

Buenos Aires, 23 junio (NA) –La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el Senado previsto para el 2 de Julio, para evitar que se convierta en una virtual interpelación del funcionario, investigado por la justicia por el incremento de su patrimonio.

Sin embargo, Adorni publicó por la red social X cerca de las 20 que: “estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”.

El anuncio de Bullrich y el tuit de Adorni exhibe la profunda interna que se vive en el oficialismo desde hace mas de dos meses, cuando se conoció el incremento patrimonial del Jefe de Gabinete, que es investigado por la Justicia.

La presidente del bloque de LLA, Patricia Bullrich, informó a los periodistas que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas.

Subrayó que “no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”.

Hasta este miércoles no había preguntas de los bloques dialoguistas ni opositores ya que no quieren efectuarle preguntas sobre la gestión del Gobierno, en una clara señal que no lo reconocen como jefe de Gabinete, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas

Por otra parte, Bullrich logró juntos a los bloques aliados firmar una nueva acta de Labor donde establece que los pedidos de interpelación sin dictamen solo se pueden habilitar con los dos tercios, en una reunión que no contó con la presencia del peronismo ni de Convicción Federal.

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y también participaron los presidentes de los bloques de la Unión Civica Radical, Eduardo Vischi, de Encuentro Misionero, Carlos Arce, de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espindola, de Primeros los Salteños, Flavia Royón, de Independencia Beatriz Avila, y el libertario Agustín Coto.

.La firma de una nueva acta fue el corolario de intensas gestiones de Bullrich con cada bloque opositor con buenos vínculos con el Gobierno que terminó en una reunión entre la senadora de la LLA y los dialoguistas en la sede del bloque radical, previa a la reunión de Labor Parlamentaria.

No asistieron a la reunión Convicción Federal-que preside Carolina Moises y responde a mandatarios dialoguistas-aunque en el oficialismo señalan que avalará la postura oficialista- ni los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

En ese acta de Labor Parlamentaria se incluyeron doce antecedentes con pedidos de interpelación o moción de censura que se derivaron a la comisión de Asuntos Constitucionales, con lo cual todo el arco político reconoció que hacía falta despacho previo a su tratamiento en el recinto de sesiones.

Ahora esa nueva acta de Labor Parlamentaria se deberá votar en el recinto de sesiones ya que seguramente el peronismo insistirá con mantener el acta firmada la semana pasada donde se fijaba otro criterio para poder aprobar la interpelación de Adorni.

Los voceros consultados por NA del oficialismo y la oposición dialoguista sostienen que tiene que ser el presidente Javier Milei el que finalmente decida correr a Adorni y que no es función del Congreso, aunque se contempla la posibilidad de su destitución a través de la moción de censura.

En tanto, el temario de la sesión se mantuvo como estaba establecido la semana pasada que comprende el proyecto de propiedad privada, la aprobación de siete pliegos judiciales-donde se encuentra la postulación del camarista Victor Pesino, y convenios internacionales.

Agencia NA