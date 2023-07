Branda: “Decidí acompañar y estar codo a codo”

El Dr. Ricardo Branda, en contacto con la AM990, se refirió al requerimiento del doctor Insfrán para ser parte del Parlamento del Mercosur.

“El país está en una situación frágil y vulnerable y por eso cuando te piden que acompañes, como me pidió el gobernador Insfrán, quien habrá evaluado mis condiciones de expertise en este tema, y por eso acepté con gusto”, comentó al inicio de la entrevista.

Además, el ex senador nacional y ex director del Banco Central, elegido como representante formoseño en el Parlasur con asiento en Montevideo, consideró prioritario trabajar codo a codo en lo relativo a política internacional, articulando los mecanismos necesarios de gestión para contrarrestar el efecto nocivo de los intereses foráneos. Y agregó que una de las mejores formas de trabajar es no llevando las internas a los debates ya que puede perjudicar el funcionamiento del Parlasur.

“Hay que estar codo a codo, aunar criterios, y poner toda la fuerza para salir adelante en este momento que el país lo requiere”, argumentó sobre el llamado del primer mandatario.

“Hay un gran campo por trabajar. Tenemos que unificar criterios y voluntades para que no nos devoren los de afuera”, evaluó Branda sobre su futura labor en el Parlasur.