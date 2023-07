Aseguran que en San Juan “la novedad es el cambio”

El señor Gustavo Acosta, quien es periodista de Radio Fantástica de la ciudad de San Juan, en comunicación con la AM990 se refirió a los comicios que se llevaron a cabo en su provincia el día domingo.

Al comienzo expresó que “con los resultados en las manos, la novedad es el cambio en la opinión pública que se manifestó a través del voto y le da el triunfo a “Unidos por San Juan”, es decir Juntos por el Cambio”. Algo que no ocurría hace muchos años, ya que se repetían los gobernadores peronistas por décadas.

Consultado sobre la razón de ello, dijo que “el cambio quizás se deba a la situación de público conocimiento, sobre el cambio de candidato por parte del oficialismo, es decir San Juan por todos, que tenía como principal candidato a Sergio Uñac, quien no pudo participar de las elecciones por órdenes de la Corte Suprema, y razón por la cual se postula su hermano Rubén Uñac, persona que no fue bien vista por la comunidad de la provincia”. Y agregó que no generó la confianza ni comunicó certeza suficiente en el electorado.

Comentó también que en la presentación de su candidatura el mismo Ruben Uñac esbozó que “le tocó bailar con la más fea, y que no estaba preparado para esa situación”.

Si bien Rubén Uñac cuenta con una trayectoria en la política, siempre estuvo de “segundo de su hermano”, es decir que nunca ocupó un papel protagónico. Sin embargo, es convocado por José Luis Gioja para ser candidato a vice gobernador, postulación que logra ganar en el 2007 y hasta el 2011 donde es electo diputado nacional y luego senador nacional hasta la actualidad.

Sobre los “ganadores”, dijo que “los números hablan por sí solos”. En San Juan rige la Ley de Lemas por lo que el candidato Marcelo Orrego recibió votos de otras 3 formulas, pero “ínfimos y por eso no se le puede quitar merito a Orrego”, destacó Acosta.

Sobre lo que va a ocurrir a partir del 10 de diciembre, remarcó que Orrego “la va a tener difícil y va a tener que negociar”, ya que el oficialismo ganó en 16 de 19 distritos y solamente en 3 Juntos por el Cambio. Del total de las bancas, un 75% responde al oficialismo y sus aliados.

Acosta dijo también que cree que esto se trató de un “Voto Castigo” ya que Sergio Uñac venía golpeado por las protestas docentes al inicio del año lectivo, con docentes auto convocados reclamado por paritarias ya arregladas por sindicatos. Finalmente, después de dilatar bastante Uñac otorgó a los docentes un aumento para levantar el paro.