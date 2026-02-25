Barracas Central venció 2-1 a Tigre y dio el golpe en la fecha 7

Barracas Central dio uno de los grandes golpes de la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 al imponerse 2-1 frente a Tigre. El Guapo alcanzó las 8 unidades, mientras que el Matador perdió la chance de ser líder y quedó tercero con 14 puntos.

Ignacio Russo fue el encargado de abrir el marcador para Tigre y encaminar una tarde que parecía favorable para el Matador, que necesitaba sumar de a tres para treparse a la cima de la tabla. En el arranque del segundo tiempo, Fernando Tobio logró la igualdad para el equipo local y cambió el rumbo del encuentro. Apenas tres minutos después, Facundo Bruera aprovechó su oportunidad y marcó el 2-1 que terminó siendo definitivo.

Con este resultado, el Guapo llegó a 8 puntos y sumó tres unidades clave para acomodarse en la Zona B. Del otro lado, Tigre dejó pasar una chance importante de alcanzar la punta y ahora se ubica en el tercer puesto con 14 unidades.

En la próxima fecha, el Matador recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Barracas Central visitará a Argentinos Juniors en busca de sostener la levantada en un campeonato que está cada vez más parejo.

Ignacio Russo abrió el marcador para el Matador:

¡GOLAZO DEL MATADOR! Jugadón de Jabes Saralegui para dejar solo a Nacho Russo que engañó a Miño y anotó el 1-0 de Tigre vs. Barracas.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZLtNaOHiDr

— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Fernando Tobio igualó el encuentro en el arranque del segundo tiempo:

¡EMPATÓ EL GUAPO! Tobio aprovechó la mala salida de Sultani y le dio un pase a la red para el 1-1 de Barracas vs. Tigre.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wHy0lxQOrC

— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Facundo Bruera, tres minutos después, dio vuelta el encuentro para el Guapo:

¡¡LO DA VUELTA EL GUAPO EN UNA RÁFAGA!! Bruera metió un cabezazo contra el palo y anotó el 2-1 de Barracas vs. Tigre.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mYuJoVqTy6

— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Barracas Central vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Barracas Central – Tigre Live Score

Barracas Central vs. Tigre: probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.