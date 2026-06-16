Alerta en Telefe: el problema que complica el estreno de “Popstars”

La gerencia de programación de Telefe ya tiene completamente resuelto su próximo movimiento de grilla y planea concretar la vuelta a la pantalla de “Popstars”, el emblemático certamen de competencias musicales que supo marcar una época en los inicios de la década del 2000.

El desembarco de este formato de entretenimientos está estipulado para producirse inmediatamente después de que baje el telón la actual entrega de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, la fisonomía del proyecto sembró dudas profundas en la cúpula del canal de las pelotas y se encendieron las alarmas debido a una serie de complicaciones logísticas que ponen en riesgo el destino comercial de la apuesta televisiva.

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Alerta en Telefe: el inesperado problema que complica a “Popstars”

De acuerdo con los datos revelados por la panelista Damasia Ochoa durante una salida al aire en el ciclo informativo PrimiciasYa, emitido por la señal de aire América TV, el inesperado dolor de cabeza que aqueja a los productores radica en una bajísima respuesta por parte de la audiencia de cara a las instancias de reclutamiento de talentos, sintetizando que la gente directamente no se está anotando en los castings.

Las dificultades de la puesta en marcha no se limitaron únicamente a los aspirantes a subirse al escenario, sino que afectaron de igual modo la conformación del estrado que se encargará de impartir los veredictos.

“Primero, en el jurado apuntaban a figuras que la vayan a romper, más o menos parecido a La Voz Argentina. Fueron diciendo que no porque también es difícil cerrar las fechas. Quedó Ángela Torres y Nicki Nicole y un productor (Carlos García) de México que todavía lo estamos googleando”, comunicó de forma abierta la integrante del programa de espectáculos.

Al momento de desmenuzar las causales de este desinterés masivo por parte de los jóvenes artistas, la cronista vinculó el fenómeno con las nuevas dinámicas de visibilidad que ofrecen las plataformas digitales actuales y trajo a colación viejos fantasmas de la industria musical local.

“Yo tengo alumnas mías que canta, baila y actúa, que me dice ‘¿para qué me voy a anotar si yo con mis redes ya me hago mi carrera?’. Recordemos lo que pasó con Bandana que no ganaban un peso, que las explotaban. Yo hablé con Lisa, la llamaron para que estén las chicas de Bandana y le dijeron que no. No quieren estar, ni ellas ni los Mambrú”, agregó con contundencia.

En esa misma línea de análisis, la especialista sentenció: “Es difícil. Realmente, el reality se va a tener que reinventar porque con las redes ya no es lo mismo”.

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Frente a este complejo panorama de ausencias, las productoras asociadas se ven obligadas a agilizar mecánicas alternativas de reclutamiento para nutrir las jornadas iniciales de filmación. Por el lado de los números que maneja la interna del canal, el periodista Santiago Sposato introdujo un dato de corte cuantitativo al revelar que “se esperan 4.000 personas en el Parque Roca a partir del 8 de julio cuando empiezan las grabaciones”.

Para garantizar ese marco de concurrencia en la fecha patria, Ochoa sumó una última información y aclaró que “están llamando a distintas agencias para las convocatorias”, apelando de este modo a bases de datos de perfiles profesionales para subsanar los baches del llamado abierto.

En lo que respecta al organigrama de figuras de la señal, ya quedó totalmente certificado quién se calzará el traje de animador principal de la gala. Las emisiones de “Popstars” se desarrollarán bajo la conducción de Nico Vázquez, configurando un show que sumará los esfuerzos técnicos y logísticos de la escudería Telefe trabajando en tándem con la firma de entretenimientos RGB Entertainment.