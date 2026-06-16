Gastón Trezeguet recibió amenazas de muerte y no dudó en denunciar

Gastón Trezeguet decidió hacer pública una situación tan delicada como preocupante. El histórico ex Gran Hermano denunció haber sido víctima de amenazas de muerte a través de las redes sociales y compartió el mensaje que recibió para advertir sobre el nivel de agresividad que puede alcanzar el fanatismo vinculado al reality.

A través de sus plataformas, el productor mostró la captura del texto que le enviaron y dejó en claro que no piensa dejar pasar lo ocurrido. Además, confirmó que ya inició acciones legales para intentar identificar al responsable.

“Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, expresó al referirse al episodio.

Posteriormente, en una entrevista con TN Show, profundizó sobre las sensaciones que le generó la amenaza y explicó que su principal preocupación pasa por desconocer quién está detrás de ese tipo de mensajes.

“Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar”, señaló al manifestar el temor que le provoca la posibilidad de que la violencia virtual pueda trasladarse a la vida real.

Trezeguet también reconoció el impacto emocional que tuvo la situación. “Me genera mucho miedo”, admitió al hablar sobre las consecuencias que le provocó recibir semejante intimidación. En la misma línea, describió el hecho como algo extremadamente grave. “Es muy terrible”, afirmó, y remarcó su sorpresa por el contenido del mensaje recibido. “Me parece fuertísimo mandar algo así”, agregó.

De acuerdo con la información difundida, el productor ya presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia y avanzó con distintas medidas de protección. El caso generó repercusión en redes sociales y volvió a encender el debate sobre la violencia, los discursos de odio y las amenazas que suelen recibir figuras públicas a través de internet.