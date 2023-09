Xbox tendrá su propia tarjeta de crédito para acumular puntos, comprar videojuegos y más

Microsoft lanzó “Xbox Mastercard” en alianza con Barclays, un conocido banco de Estados Unidos. Esta tarjeta de crédito actuará como lo hacen ciertos sistemas de membresías que permiten acumular puntos y canjearlos por premios y otros beneficios.

Sería, por el momento, una tarjeta “libre de comisiones anuales” que aportará puntos a un fondo personal por cada dólar que se consuma del crédito en determinados productos y servicios dirigidos al entretenimiento de los usuarios.

“Estará disponible solo para los Xbox Insiders a partir del 21 de septiembre del año 2023 y luego a todos los jugadores desde inicios de 2024″, indicó Dave McCarthy, vicepresidente corporativo de Xbox Player Services.

Los beneficios estarán limitados únicamente a los jugadores de Estados Unidos, Alaska y Hawaii; aunque se espera que más adelante se añadan más países.

La tarjeta de Xbox no funcionará de forma conjunta con Microsoft Rewards pues mientras uno opera solo con los productos directamente relacionados con la compañía (como Bing), los juegos solo son exclusivos de la consola.

Cómo funciona el sistema de puntos de Xbox Mastercard

La tarjeta de Xbox acumulará puntos según el uso que se haga de ella. Cada $1 gastado corresponderá a un punto de recompensa cuando es utilizada en una compra cualquiera.

Sin embargo, se han generado dinámicas correspondientes a otros productos como por ejemplo, Netflix y Disney+. Cada dólar pagado en alguna de estas aplicaciones genera tres puntos, al igual que en servicios de domicilios como Grubhub y DoorDash.

Modelos de la tarjeta Xbox Mastercard. (Microsoft)

Según Microsoft, una vez que se hayan acumulado 1.500 puntos en la cuenta de la tarjeta, los usuarios podrán reclamar una gift card de 15 dólares que se puede canjear en tiendas tanto de Microsoft como de Xbox.

Los miembros que tengan activa sus tarjetas también tendrán un bono de 5.000 puntos (50 dólares) una vez que se realice la primera compra con este producto.

Este beneficio también se verá potenciado con acceso al Xbox Game Pass Ultimate por tres meses solo para nuevos miembros del Game Pass. El pase puede ser regalado a otro amigo o familiar.

Como parte de la serie de beneficios, Microsoft indicó que los usuarios tienen una protección especial anti fraudes, pero esta no requerirá un pago adicional o una comisión. Por el solo hecho de tener la tarjeta, los usuarios no serán responsables por los cobros indebidos no autorizados.

Microsoft indicó que para recibir la tarjeta, los usuarios deberán ser parte del equipo de Xbox Insider Program quienes deseen sumarse pueden hacerlo por medio de la descarga de la aplicación Xbox Insider Hub tanto para la consola como para PC.

En el caso de los usuarios que ya sean parte del programa y además tengan residencia en Estados Unidos pueden recibir su tarjeta a partir del 21 de septiembre, aunque la entrega no será inmediata y puede tomar varios días o semana pues cada una de las tarjetas tendrá su propio diseño y características individuales, principalmente dirigidas a la variedad de colores que serán los mismos que los de la consola: blanco, verde y negro.

Por el momento, no se ha anunciado una ampliación de la cobertura de esta tarjeta para incursionar en mercados como el canadiense o el mexicano. Es por eso que no se puede determinar si luego de varios meses la compañía se animará a darle este beneficio a otros clientes en otros continentes.