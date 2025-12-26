Violento robo en Santa Fe: motochorro arrastró a una mujer para sacarle el celular en plena Navidad

Un violento robo conmocionó a una familia en barrio Belgrano de Santa Fe durante la noche de Navidad. El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 en la esquina de Alberti y San Jerónimo, cuando dos mujeres y una niña estaban en la vereda de su casa.

En diálogo con el móvil de AIRE, Abel, familiar de las víctimas, explicó que no es habitual que se sienten en la vereda, pero esa noche hicieron una excepción por la niña. “Era Navidad, dijimos, la nena va a jugar con el regalo que le trajo Papá Noel”, sostuvo Abel.

Violento robo en Santa Fe: el “estudio previo” del delincuente

Según el testimonio de Abel, familiar de las víctimas, el asaltante habría planeado el movimiento minutos antes. “Apareció este rastrero que creo que vio la oportunidad… antes estuvo pidiendo prestada una pinza porque supuestamente se le había aflojado la rueda de la moto”, relató Abel, sugiriendo que el sujeto buscaba “estudiar la situación”. Pese a que la familia cuenta con medidas de seguridad, el delincuente decidió actuar: “Más allá de que nosotros tenemos todas las precauciones, con todas las cámaras y todo. Sin embargo, se animó igual”, detalló el entrevistado.

Forcejeo y violencia en la calle

El robo escaló en violencia cuando las víctimas intentaron impedir la huida del sospechoso. Abel describió la secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad del barrio: “Una de las nenas lo agarró del casco, lo agarró de la remera. Lo quisieron tumbar, no pudieron. Y cuando llegó a la calle y lo pudo acelerar, ahí lo suelta”. Producto del forcejeo, una de las mujeres fue arrastrada y sufrió diversas heridas al impactar contra el pavimento. “Cae al piso, se golpea, se lastima el brazo, el pie. Tiene un traumatismo en el pie, en el brazo, raspone. Pero bueno, gracias a Dios fue solo eso… las consecuencias de un celular”, concluyó el hombre.