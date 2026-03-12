“Vengaremos la sangre de nuestros mártires” el primer mensaje del nuevo líder supremo de Irán

El nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró este jueves “venganza por los mártires” de su país, instó a mantener el cierre del Estrecho de Ormuz y se comprometió a abrir nuevos frentes en el conflicto con Estados Unidos e Israel.

En su primer mensaje como líder supremo, publicado el jueves en su sitio web oficial, afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es “vulnerable e inexperto”.

Añadió que estas medidas se tomarían si la guerra continúa y favorecen los intereses de Irán.

Mojtaba Jamenei brindó un discurso en televisión abierta en lo que fue su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei (fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel),

Según recoge la Agencia Noticias Argentinas de Xinhua el ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica, sentenciando: ‘Vengaremos la sangre de nuestros mártires’.”

“Todas las bases de Estados Unidos en la región serán atacadas”, amenazó, en tanto que pidió unidad al pueblo iraní, continuó, en un mensaje que también figura en su sitio web oficial.

Frases destacadas

“La demanda de las masas populares es la continuación de una defensa eficaz y arrepentida. Además, el bloqueo del Estrecho de Ormuz debe seguir utilizándose sin duda alguna”, declaró Jamenei, dirigiéndose al pueblo y a las fuerzas armadas del país.

El Líder continuó: “Se han realizado estudios sobre la apertura de otros frentes de batalla donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable, y su activación se llevará a cabo si la situación bélica persiste y considerando los intereses”, añadió.

El dolor por la muerte de su padre

Jamenei expresó sus condolencias por el “desgarrador martirio” de su padre, el ex Líder Supremo Alí Jamenei, sigue el informe de Xinhua. Y afirmó que se enteró de la decisión de la Asamblea de Expertos de elegirlo como nuevo líder de Irán, al igual que otros iraníes, a través de la televisión estatal IRIB.

El nuevo líder supremo elogió a las “valientes” fuerzas armadas del país, que “han bloqueado el camino de los enemigos con sus golpes contundentes y han disipado su ilusión de poder dominar o posiblemente dividir a Irán”. Prometió vengar a los “sangrientos mártires de Irán” y afirmó que Irán exigirá una compensación a sus “enemigos”.

Si se niegan, “tomaremos la parte de sus propiedades que determinemos, y si eso no es posible, destruiremos la misma cantidad”, declaró.

Política de buena vecindad

Jamenei afirmó que Irán está dispuesto a mantener relaciones “cálidas y constructivas” con los 15 países con los que comparte fronteras terrestres o marítimas. Sin embargo, debido a la presencia de bases militares y financieras del “enemigo” en algunas zonas, los ataques iraníes contra dichas instalaciones continuarán sin atacar a los propios vecinos, afirmó.

Aconsejó a los vecinos de Irán que cerraran las bases estadounidenses en sus territorios lo antes posible, “ya que ya deben haberse dado cuenta de que la afirmación de Estados Unidos de establecer la seguridad y la paz no era más que una mentira”.__IP__

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, asesinando al entonces líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles. Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.

Funcionarios estadounidenses e israelíes afirmaron que se preparan para al menos dos semanas más de ataques en Irán, sin una directiva interna sobre cuándo podrían cesar los combates, según un informe de Axios del miércoles. #AgenciaNA