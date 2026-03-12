“Una temporada en la frontera” llega al Cine Italia

Amigos y amigas, familia y público en general, ¡Estrenamos en Formosa el jueves 19 de marzo a las 20hs en el Cine Teatro Italia. Vamos a estar la directora y parte del equipo presentando la peli y respondiendo preguntas al terminar. Les rogamos nos ayuden a difundir la noticia, queremos ver la sala llena para recibir la película que soñamos e hicimos desde Formosa y que recorrió varios países en diversos festivales. El film narra la historia de Claudia y Julia, dos hermanas arquitectas recibidas en la facultad de arquitectura de La Plata, separadas por el exilio, luego de que Julia escapara a Formosa, en el norte de Argentina, y Claudia a Lund, en el sur de Suecia. Escuchando las correspondencias que mantuvieron las hermanas durante 10 años, el film recorre los paisajes que albergaron la vida de cada una, mientras ensayaban formas de reconstruir la vida, luego de sobrevivir a la última dictadura militar argentina. En este link pueden ver el trailer https://vimeo.com/752235583