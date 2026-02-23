Ultiman detalles para la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina De Río

En una reunión de trabajo celebrada el pasado viernes 20 de febrero, entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Producción y Ambiente, se definieron los ejes centrales de la tradicional competencia de pesca a llevarse a cabo en la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que tendrá como sede la localidad de Herradura el 8 de marzo próximo.

Durante el encuentro se estableció el cronograma de monitoreo de la especie, el inicio de la veda y el esquema de capacitación de fiscales conforme al reglamento oficial, garantizando transparencia, orden y control en el desarrollo del certamen.

Desde la cartera turística se impulsa una gestión integral que combina el atractivo del certamen con el rigor científico. En este sentido, se ratificó que la elección de la fecha responde a criterios técnicos basados en el monitoreo de los especialistas, cuyo objetivo es resguardar el potencial reproductivo de la especie y garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo.

Además, se destacó que la modalidad de embarcada a remo no sólo pone en valor la destreza y el conocimiento de los pescadores, sino que consolida el modelo de turismo sustentable que impulsa la provincia, promoviendo prácticas responsables y de bajo impacto ambiental.

Cabe señalar que tanto el desarrollo de la competencia como las tareas de control y fiscalización tendrán como epicentro la playa municipal de la localidad de Herradura.

En este marco, se resalta el permanente acompañamiento del Gobierno de la Provincia, cuyo respaldo resulta fundamental para la realización de este evento, no solo como una competencia deportiva de relevancia nacional, sino también como una política pública que fortalece la identidad local, dinamiza la economía regional y consolida a la provincia como destino turístico sustentable durante todo el año.