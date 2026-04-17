Trump calificó el inicio de la tregua entre Israel y Líbano como un “día histórico” e instó a Hezbollah a “actuar correctamente”

La declaración del mandatario estadounidense coincide con el desarrollo del alto al fuego de diez días entre fuerzas libanesas e israelíes tras semanas de hostilidades. “Sería un gran momento para ellos si lo hicieran”, afirmó respecto al accionar del grupo terrorista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el jueves al grupo terrorista Hezbollah “actúe correctamente” durante los diez días de alto el fuego pactados entre las autoridades libanesas e israelíes en Líbano, un cese de hostilidades que entró en vigor a las 23:00 horas.

“Espero que Hezbollah actúe correctamente durante este importante periodo”, afirmó Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social, donde consideró que “sería un gran momento para ellos si lo hicieran”.

El mandatario estadounidense agregó “basta de matanzas” y defendió que “por fin debe reinar la paz”, tras varias semanas de ataques, iniciados el pasado 2 de marzo por el Ejército israelí contra territorio libanés, con el argumento de combatir las “actividades terroristas” del grupo armado.

Horas más tarde, agregó en la plataforma: “Puede que haya sido un día histórico para el Líbano. ¡Están pasando cosas buenas!”.

Según el resumen difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el “periodo inicial” de este alto el fuego “podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre Líbano e Israel si se demuestran avances en las negociaciones y si Beirut demuestra eficazmente su capacidad para hacer valer su soberanía”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que aceptó una tregua temporal de diez días con Líbano, aunque advirtió que cualquier acuerdo de paz definitivo estará condicionado al desmantelamiento total de Hezbollah.

“Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano”, afirmó Netanyahu en un mensaje televisado, y subrayó que la principal exigencia de Israel es que el grupo respaldado por Irán “debe ser desmantelado”.

En relación a la guerra contra el régimen iraní, el presidente norteamericano brindó un discurso en Las Vegas y afirmó sentirse bastante optimista respecto al conflicto: “Diría que la guerra en Irán va viento en popa”, dijo Trump. “Debería terminar muy pronto”.

Desde el Pentágono, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que las fuerzas estadounidenses se están “reabasteciendo con más potencia que nunca y con mejor información de inteligencia”.

“Estamos preparados para atacar su infraestructura crítica de doble uso, su generación de energía restante y su industria energética. Preferiríamos no tener que hacerlo”, afirmó Hegseth, en una advertencia directa hacia el régimen iraní.

El funcionario de Trump añadió que el bloqueo estadounidense contra los puertos de Irán es solo un ejemplo de comportamiento “cortés” durante el alto el fuego vigente, y que las fuerzas del país norteamericano pueden atacar centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes si se les ordena.

Las declaraciones de Hegseth se produjeron poco después de que funcionarios de la administración Trump, incluido el presidente, expresaran optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a las hostilidades en Oriente Medio.

El mandatario republicano afirmó este jueves que es “probable” que se celebren negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”, tras los recientes contactos mantenidos por el principal mediador, Pakistán, con representantes iraníes.

Trump advirtió que “si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates”, y destacó que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo “increíble” porque “Teherán no puede hacer negocio”.

El mandatario señaló que Estados Unidos mantiene actualmente “muy buena relación con Irán, por difícil que sea de creer”. “Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso”, explicó.

Trump añadió que “podría viajar” a Islamabad si se alcanza un acuerdo y sugirió que puede que no sea necesario extender el alto el fuego vigente. “Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo”, concluyó.

A su vez, destacó que Teherán está “dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses”. “Han accedido a devolvernos el polvo nuclear (uranio enriquecido) que se encuentra bajo tierra a causa del ataque que realizamos con los bombarderos B2”, afirmó, en referencia a la ofensiva de Washington contra instalaciones nucleares iraníes perpetrados en junio.

(Con información de Europa Press)

(InfobaE)