Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

El mandatario republicano detalló que la suspensión de los ataques busca permitir que Teherán cumpla con la apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que ha acordado “suspender los bombardeos y los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

Trump afirmó que había hablado con los líderes de Pakistán, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán y que había solicitado un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (…) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en las redes sociales.

“Este será un ALTO EL FUEGO recíproco”, afirmó.

El mandatario dijo que ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, a la que calificó como “una base viable sobre la que negociar”.

La decisión de Trump llegó tras una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien solicitó a Washington extender el plazo para evitar una escalada militar. Trump indicó que la propuesta iraní de diez puntos se presenta como “una base viable sobre la que negociar”, aunque no detalló los términos específicos ni mencionó interlocutores identificables de Teherán.

En las horas previas al anuncio, las fuerzas estadounidenses intensificaron los ataques en territorio iraní, impactando puentes ferroviarios y viarios, un aeropuerto y una planta petroquímica. También se reportaron bombardeos en la isla de Kharg, principal terminal exportadora de crudo iraní. En respuesta, Teherán declaró el fin de su autocontención y aseguró haber lanzado nuevos ataques contra un barco y un complejo petroquímico en Arabia Saudita.

La amenaza de Trump de destruir toda la infraestructura civil iraní en caso de incumplimiento generó reacciones adversas a nivel internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” y, a través de su portavoz Stephane Dujarric, afirmó que “no hay ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad o infligir deliberadamente sufrimiento a la población civil”. El papa León XIV calificó de “inaceptables” las amenazas contra la población iraní.

En las últimas semanas, Trump había emitido y retirado amenazas similares, justificando su marcha atrás en presuntas negociaciones productivas con figuras iraníes, aunque Teherán ha negado la existencia de tales conversaciones sustantivas. El alto el fuego anunciado este martes será recíproco y está condicionado a la apertura del estrecho de Ormuz, manteniéndose la tensión en el golfo Pérsico a la espera de avances en las negociaciones.