Troceo de carnes: prorrogan hasta el 15 de enero la media res

Los frigoríficos chaqueños dicen que no están en condiciones de poner en marcha el plan que establecía que desde hoy no se podía llevar la carne en media res hasta las carnicerías y supermercados y que en su reemplazo había que trozarla y hacer cortes de no más de 32 kilos, por seguridad de los empleados que se encargan de transportar “a hombro” esa carne, también por cuestiones higiénicas de la carne y la modernización del sector.

La medida tenía que empezar a regir desde hoy, pero La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que, atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la resolución 2/21, referente al troceo de carnes.

La extensión, que estará vigente hasta el 15 de enero de 2023, se decidió luego de un pedido especial por parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo.

UNA INVERSION DE 45 MILLONES

“Está muy interesante la medida nacional…pero es inaplicable para los frigoríficos del interior del país, porque para evitar que se lleve la media res hay que adaptar no solo la infraestructura sino también la logística: y eso no sale menos de 45 millones de pesos por cada planta”, admitió un empresario chaqueño de la carne.

La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) quiere que el producto cárnico salga para su venta minorista troceado en partes no mayores a 32 kilogramos.

“Muy bonito, muy lindo, pero qué frigorífico del Chaco, que no exportamos carne, y que solo el 25% es faena propia y el 75% es servicio para terceros, está en condiciones de adaptarse a esta nueva normativa”, dijo el empresario frigorífico que nos pidió reserva de su identidad “hasta que pasen unos días y despúes si vamos a hacer una exposición pública sobre este tema”, prometió.

700 EMPLEADOS

Dice la fuente que en el Chaco hay unas 700 personas que viven en forma directa de los frigoríficos, y que una medida de estas características, más allá de las cuestiones sanitarias, “no es que nos va a dar más producción o más trabajo, todo lo contrario, porque habrá que invertir cifras millonarias, a eso súmale que habrá que subir el precio del servicio, y el vendedor al consumir final le va a aplicar ese costo, o sea, carne más cara, en menor cantidad, y en riesgo de desaparecer algunas plantas”, asegura nuestro informante.

MATARIFES

La Cooperativa de Servicios Matarifes de Presidencia Roque Sáenz Peña, el único establecimiento para la faena de bovinos en el departamento Comandante Fernández, es uno de las tantas plantas que no podrá cumplir con lo establecido por la medida nacional.

La cooperativa que abastece a la ciudad, tiene unos 22 usuarios y 35 empleados.

¿ALCANZARA LA PRORROGA?

Lo cierto es que ningún frigorífico chaqueño está en condiciones de cumplir con el trozado. ¿Qué va a pasar, entonces, ahora con esta prórroga de 75 días?, ¿Se pondrán a tiro con este requerimiento o pedirán otra nueva prórroga más?