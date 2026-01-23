Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

El argentino superó en sets corridos al ruso Rublev. Etcheverry va por la hazaña ante Bublik.

Buenos Aires, 23 enero (NA) – El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, en la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.

El otro argentino que sigue en carrera en este Abierto de Australia es Tomás Etcheverry, quien va en busca de la sorpresa ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°), un jugador que tiene un gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.

Noticia en desarrollo…