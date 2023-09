Tini Stoessel volvió a hablar de su salud mental

Hace algunas semanas, Tini Stoessel confes贸 que no viene atravesando un buen momento personal y que estaba recibiendo la ayuda necesaria para superar esta situaci贸n.

En las 煤ltimas horas, la cantante se present贸 en Sevilla con un incre铆ble show y volvi贸 a hablar de su salud mental frente a todos sus fans.

鈥淣o importa que seas muy famoso. Que seas superexitoso, uno puede estar pas谩ndola mal realmente. Y si les ayuda de algo, quiero decirles que yo todav铆a tambi茅n sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo. De verdad y de todo coraz贸n鈥, se帽al贸 Tini.

Y agreg贸: 鈥淢谩s que nada hay que ver la gente que est谩 a tu lado, la gente que te quiere. Que cuida tu coraz贸n, que te conoce y te quiere ver bien. A m铆 me emocion贸 mucho el ante煤ltimo show, porque me quedo con gente que me quiere mucho, los que me acompa帽aron en el proceso personal y que me ayudaron a crecer un mont贸n. Y que crec铆 como nunca antes en mi vida鈥.

Qu茅 dijo Tini sobre su salud mental

Y cerr贸 con un sentido consejo que le sirvi贸 a ella para superar las adversidades: 鈥淟a vida se trata de intentarlo todos los d铆as. Y siempre van a pasar cositas, pero les juro que si lo pens谩s del lado de: 鈥楺u茅 es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona鈥, te cambia la forma a veces de aprender鈥.