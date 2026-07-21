Terminó el Mundial: las expectativas económicas y políticas en el Gobierno de cara al 2027

El oficialismo rediseña su hoja de ruta con plazos concretos.

Buenos Aires, 21 Julio (NA) – Con el Mundial 2026 finalizado, el Gobierno comenzó a hacer cuentas y a afinar su hoja de ruta de cara a 2027. Hay plazos concretos, expectativas económicas y metas en la recta final del año previo a la elección presidencial.

Como reconoce un miembro del gabinete de Javier Milei ante Agencia Noticias Argentinas, la economía no tiene los números ideales. Ven sí cuestiones positivas, como la estabilidad cambiaria, el aumento de las exportaciones o la baja de la inflación, entre otros ejes. Pero hay un reconocimiento muy claro sobre lo que pasa en el bolsillo del trabajador: “La gente no está recibiendo plata”.

Pese a este diagnóstico duro, hay optimismo para los próximos meses. En el seno de la administración libertaria están convencidos de que a partir de noviembre la economía va a despegar. “Hay que esperar 120 días, ese es el cálculo que tenemos”, subraya un funcionario de relevancia de este Gobierno.

Con otro dato más: imaginan que el peronismo no va a poder resolver sus diferencias internas y llegará totalmente golpeado a inicios del año próximo. “Es el escenario ideal”, agrega esta voz del gabinete sobre lo que desean para 2027, en el que el jefe de Estado buscará su reelección como ya lo ha dicho en varias ocasiones, como en el aniversario de la Bolsa de Comercio el pasado jueves. En aquella ocasión sostuvo: “Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo en la Argentina”.

Claro está, para que este panorama que se encuentra en la cabeza del jefe de Estado sea una realidad, el Gobierno debe dejar de lado sus peleas puerta adentro. Enfrentamientos que en más de una ocasión tomaron estado público y que dañaron al oficialismo. En el elenco gubernamental lo expresan sin vueltas: “Somos especialistas en pegarnos tiros en los pies”, reconocen.

Dentro de los objetivos legislativos, en Balcarce 50 esperan que se concreten las reformas pendientes y que se paralizaron por el efecto Manuel Adorni, el ex jefe de Gabinete atravesado por múltiples causas que indagan su sorprendente evolución patrimonial.

En concreto, tratarán de sancionar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones al Régimen de Zonas Frías y al de Inocencia Fiscal, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central que planteó el Presidente y la reforma electoral, que consagra la eliminación de las primarias.

Además, hay dos proyectos que ideó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el tintero: la reforma del código aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario.

Todavía no se conocen los detalles de los textos. Sin embargo, los borradores ya circularon por empresarios y dirigentes sindicales, tal como le consta a este medio.

Agencia NA