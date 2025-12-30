Tarifazo para el agua: subirá 16% en los primeros cuatro meses del año

El Gobierno a autorizó un nuevo tarifazo del 16 por ciento en el servicio de agua potable para el primer cuatrimestre de 2026. La suba, que prácticamente duplica la inflación mensual calculada para ese mismo período del año próximo, será parcial debido que para los meses siguientes habrá nuevos incrementos que aún no fueron precisados.

La decisión de aplicar un nuevo aumento en el servicio esencial de agua potable y saneamiento cloacal prestado por la empresa AySA fue anunciado en la Resolución 53/2025 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Se aplicará de manera escalonada: 4 por ciento mensual entre enero y abril próximos (16 por ciento en cuatro meses), dando por finalizado así el esquema excepcional de limitación que restringió los aumentos al 1 por ciento mensual durante 2025.

Pero este no será el único incremento. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, a partir de mayo de 2026 continuará la aplicación de la fórmula de actualización mensual sobre los valores resultantes del mes de abril.

“Establécese que, a partir del mes de mayo de 2026, continuará aplicándose un porcentaje de la reducción al valor del ‘Coeficiente de Modificación K’ (que actualiza los valores según costos e índice de inflación) resultante al mes de abril de 2026, sin perjuicio de las actualizaciones nominales que correspondan a la aplicación de la fórmula de actualización mensual”, dice la resolución.

Por lo pronto, el aumento que se viene a partir de pasado mañana tiene como fundamento que la concesionaria reportó una diferencia acumulada del 21,05 por ciento en sus ingresos durante el año anterior, lo que según el Gobierno habría representado una cifra de 95 mil millones de pesos no percibidos hasta noviembre.

No obstante, los aumentos anunciados contemplan beneficios relativos para ciertos sectores de la población. Se mantendrá una reducción del 15 por ciento sobre el coeficiente de modificación para los usuarios de la categoría residencial y baldío, cuyos inmuebles se encuentren en áreas de coeficientes zonales de 1,45; 1,30 y 1,10.

Además, se aplicarán mecanismos para neutralizar el impacto tarifario en los beneficiarios del Programa de Tarifa Social.