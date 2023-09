Sergio Massa: “La oposición solo tiene frases para TikTok”

El candidato a presidente Sergio Massa visit贸 Tucum谩n y dialog贸 con un grupo de periodistas sobre el modelo de pa铆s que propone e impulsa si gana las elecciones.

“Tenemos que convocar a la gente. Y por eso lo hacemos desde Tucum谩n, porque ac谩 naci贸 nuestra patria. Y venimos a ratificar la identidad de nuestra naci贸n frente aquellos que plantean la disoluci贸n nacional. La idea de que cada uno se las arregle como pueda y que no importa si hay o no hay pa铆s. Renuncian al Mercosur, renuncian a comerciar con Brasil y con China, renuncian a tener moneda propia, renuncian a la idea de un Estado invirtiendo en puentes, caminos, rutas, escuelas, renuncian a la educaci贸n p煤blica. El planteo no es libertad, es renuncia. Renuncian a la idea de pa铆s”, expres贸 contundente Sergio Massa en referencia a las propuesta de Javier Milei y Patricia Bullrich.

“Lo peor ya pas贸, agosto fue el 煤ltimo mes complicado”, sostuvo el Ministro de Econom铆a, “Macri nos dej贸 un ancla que es el acuerdo con el FMI que dej贸 al pa铆s hipotecado”. Y a帽adi贸: “Tenemos que entender que lo peor termin贸 en agosto”.

“Para la oposici贸n el norte es un bols贸n de pobreza y para nosotros es el bols贸n de desarrollo”, sostuvo el candidato.