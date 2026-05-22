Se desarrolló en Clorinda el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles”

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES),
dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de
Formosa, llevó adelante el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles”
en la Delegación Zonal Clorinda, en el marco del programa de asistencia
técnica territorial destinado al fortalecimiento de los Centros de
Estudiantes y las organizaciones estudiantiles secundarias.
El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió a la jornada
que reunió a más de diez instituciones educativas pertenecientes a la
Delegación Zonal Clorinda, contando con la participación activa de
estudiantes, presidentes de centros de estudiantes, cuerpos de delegados,
docentes asesores y equipos directivos, quienes compartieron espacios de
diálogo, intercambio y construcción colectiva, remarcando que dichas
organizaciones estudiantiles forman parte de la Federación de Centros de
Estudiantes Secundario.
Acompañaron la actividad la delegada zonal, la licenciada Feliciana
Coronel, junto a representantes de la Dirección de Juventud y Cultura de la
Municipalidad de Clorinda, a cargo de Rolando “Pipe” Ojeda, fortaleciendo
el trabajo articulado entre distintos organismos comprometidos con la
participación y el protagonismo juvenil.
Durante el encuentro, el equipo técnico de COES desarrolló distintas
instancias de asistencia técnica y acompañamiento institucional, abordando
orientaciones sobre organización y funcionamiento de los centros de
estudiantes, presentación del manual de gestión, planificación anual de
actividades estudiantiles, normativas vigentes y espacios de escucha e
intercambio entre instituciones.
Estas acciones forman parte de una política educativa impulsada por el
Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y
Educación y la Subsecretaría de Educación, que busca fortalecer la
participación estudiantil como herramienta fundamental para profundizar la
democratización de la vida escolar y consolidar a los jóvenes como
protagonistas activos dentro de sus comunidades educativas.
En este sentido, los centros de estudiantes constituyen espacios legítimos
de representación democrática, donde las y los estudiantes pueden expresar
sus ideas, necesidades y propuestas, participando activamente en la
construcción de una escuela más participativa, inclusiva y comprometida
con la realidad de las juventudes.
Asimismo, estas instancias permiten reconocer a los jóvenes como sujetos
de derecho, promoviendo espacios donde puedan desarrollar capacidades
de liderazgo, organización, trabajo colaborativo y compromiso ciudadano,
fortaleciendo su identidad y preparación para la vida social y comunitaria.
Fortalecer vínculos
La presidenta del Centro de Estudiantes de la EPES N° 49, Luz Medina,
destacó la importancia de estos espacios señalando que “son oportunidades
muy importantes para que los estudiantes podamos participar, expresar
nuestras ideas y sentirnos acompañados en las actividades que realizamos”.
Además, remarcó que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos
entre instituciones y brindar un canal de escucha permanente para las
organizaciones estudiantiles, favoreciendo el crecimiento de los Centros de
Estudiantes y el compromiso de los jóvenes con sus escuelas.
Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes de la E.P.E.S. N°82,
Rosario Guadalupe Valente Álvarez, compartió las actividades que vienen
desarrollando junto a su institución y las propuestas proyectadas para el
ciclo lectivo 2026.
En ese marco, expresó que “estos espacios garantizan el acompañamiento
necesario para aprender a gestionar recursos, organizar actividades y llevar
adelante proyectos pensados para nuestros compañeros”. También destacó
que las orientaciones brindadas por COES fortalecen el trabajo
organizativo de los estudiantes y generan herramientas útiles para concretar
nuevas iniciativas dentro de las escuelas.
En tanto, la presidenta del Centro de Estudiantes del Centro de Formación
Profesional “Padre Ottorino Zanon”, Emilce Paulina Vázquez, comentó
sobre la realidad institucional y el contexto en el que desarrollan sus
actividades estudiantiles. “Nuestro centro de estudiantes representa la voz
de todos los compañeros y busca acompañar sus necesidades e intereses.
Tratamos de organizar actividades, escuchar propuestas y trabajar junto a la
institución para mejorar la vida escolar y generar más participación entre
los estudiantes”, expresó.
Centros de estudiantes como espacios pedagógicos
También participaron activamente los docentes asesores, que destacaron
que su rol es fundamental para incentivar, orientar y acompañar a los
estudiantes en el desarrollo de proyectos e iniciativas institucionales,
remarcando que la participación juvenil necesita del compromiso de
adultos que escuchen, contengan y brinden herramientas para que los
jóvenes aprendan a organizarse y participar de manera responsable y
democrática.
Asimismo, señalaron que los centros de estudiantes son espacios
pedagógicos de gran valor para la formación integral, ya que fortalecen
habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo y ejercicio ciudadano. En
este sentido, coincidieron en que los encuentros territoriales impulsados por
COES permiten compartir experiencias, fortalecer vínculos y consolidar el
trabajo conjunto entre estudiantes, familias, docentes y directivos,
promoviendo escuelas más participativas, democráticas e inclusivas.
Desde COES señalaron que este tipo de encuentros territoriales permiten
no solamente acompañar técnicamente a las organizaciones estudiantiles,
sino también escuchar las realidades, necesidades y experiencias de
directivos, docentes asesores y estudiantes de cada comunidad educativa,
fortaleciendo el trabajo articulado y la construcción colectiva de propuestas
institucionales.
Además, remarcaron que el fortalecimiento de las organizaciones
estudiantiles se encuentra plenamente vinculado a los lineamientos de la
política educativa provincial y a los objetivos de la Educación Secundaria,
promoviendo la formación de jóvenes críticos, responsables, solidarios y
comprometidos con la participación democrática, la vida saludable, el
trabajo colaborativo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En este marco, el Modelo Formoseño continúa consolidando políticas
públicas educativas que ponen a los jóvenes en el centro de las acciones
institucionales, garantizando espacios de participación, escucha y
protagonismo juvenil en toda la provincia.
Estas acciones son posibles gracias al acompañamiento permanente del
Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, quien
impulsa políticas educativas orientadas a fortalecer la formación integral, la
participación democrática y el desarrollo de las juventudes formoseñas.
Finalmente, desde la organización destacaron que estos encuentros
representan una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo los
Centros de Estudiantes como espacios de construcción democrática,
diálogo y participación activa, donde las juventudes puedan desarrollar
capacidades, valores y experiencias que contribuyan no solo a mejorar la
vida escolar, sino también a formar ciudadanos comprometidos con el
presente y el futuro de la comunidad formoseña.