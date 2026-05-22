Se desarrolló en Clorinda el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles”

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES),

dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de

Formosa, llevó adelante el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles”

en la Delegación Zonal Clorinda, en el marco del programa de asistencia

técnica territorial destinado al fortalecimiento de los Centros de

Estudiantes y las organizaciones estudiantiles secundarias.

El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió a la jornada

que reunió a más de diez instituciones educativas pertenecientes a la

Delegación Zonal Clorinda, contando con la participación activa de

estudiantes, presidentes de centros de estudiantes, cuerpos de delegados,

docentes asesores y equipos directivos, quienes compartieron espacios de

diálogo, intercambio y construcción colectiva, remarcando que dichas

organizaciones estudiantiles forman parte de la Federación de Centros de

Estudiantes Secundario.

Acompañaron la actividad la delegada zonal, la licenciada Feliciana

Coronel, junto a representantes de la Dirección de Juventud y Cultura de la

Municipalidad de Clorinda, a cargo de Rolando “Pipe” Ojeda, fortaleciendo

el trabajo articulado entre distintos organismos comprometidos con la

participación y el protagonismo juvenil.

Durante el encuentro, el equipo técnico de COES desarrolló distintas

instancias de asistencia técnica y acompañamiento institucional, abordando

orientaciones sobre organización y funcionamiento de los centros de

estudiantes, presentación del manual de gestión, planificación anual de

actividades estudiantiles, normativas vigentes y espacios de escucha e

intercambio entre instituciones.

Estas acciones forman parte de una política educativa impulsada por el

Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y

Educación y la Subsecretaría de Educación, que busca fortalecer la

participación estudiantil como herramienta fundamental para profundizar la

democratización de la vida escolar y consolidar a los jóvenes como

protagonistas activos dentro de sus comunidades educativas.

En este sentido, los centros de estudiantes constituyen espacios legítimos

de representación democrática, donde las y los estudiantes pueden expresar

sus ideas, necesidades y propuestas, participando activamente en la

construcción de una escuela más participativa, inclusiva y comprometida

con la realidad de las juventudes.

Asimismo, estas instancias permiten reconocer a los jóvenes como sujetos

de derecho, promoviendo espacios donde puedan desarrollar capacidades

de liderazgo, organización, trabajo colaborativo y compromiso ciudadano,

fortaleciendo su identidad y preparación para la vida social y comunitaria.

Fortalecer vínculos

La presidenta del Centro de Estudiantes de la EPES N° 49, Luz Medina,

destacó la importancia de estos espacios señalando que “son oportunidades

muy importantes para que los estudiantes podamos participar, expresar

nuestras ideas y sentirnos acompañados en las actividades que realizamos”.

Además, remarcó que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos

entre instituciones y brindar un canal de escucha permanente para las

organizaciones estudiantiles, favoreciendo el crecimiento de los Centros de

Estudiantes y el compromiso de los jóvenes con sus escuelas.

Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes de la E.P.E.S. N°82,

Rosario Guadalupe Valente Álvarez, compartió las actividades que vienen

desarrollando junto a su institución y las propuestas proyectadas para el

ciclo lectivo 2026.

En ese marco, expresó que “estos espacios garantizan el acompañamiento

necesario para aprender a gestionar recursos, organizar actividades y llevar

adelante proyectos pensados para nuestros compañeros”. También destacó

que las orientaciones brindadas por COES fortalecen el trabajo

organizativo de los estudiantes y generan herramientas útiles para concretar

nuevas iniciativas dentro de las escuelas.

En tanto, la presidenta del Centro de Estudiantes del Centro de Formación

Profesional “Padre Ottorino Zanon”, Emilce Paulina Vázquez, comentó

sobre la realidad institucional y el contexto en el que desarrollan sus

actividades estudiantiles. “Nuestro centro de estudiantes representa la voz

de todos los compañeros y busca acompañar sus necesidades e intereses.

Tratamos de organizar actividades, escuchar propuestas y trabajar junto a la

institución para mejorar la vida escolar y generar más participación entre

los estudiantes”, expresó.

Centros de estudiantes como espacios pedagógicos

También participaron activamente los docentes asesores, que destacaron

que su rol es fundamental para incentivar, orientar y acompañar a los

estudiantes en el desarrollo de proyectos e iniciativas institucionales,

remarcando que la participación juvenil necesita del compromiso de

adultos que escuchen, contengan y brinden herramientas para que los

jóvenes aprendan a organizarse y participar de manera responsable y

democrática.

Asimismo, señalaron que los centros de estudiantes son espacios

pedagógicos de gran valor para la formación integral, ya que fortalecen

habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo y ejercicio ciudadano. En

este sentido, coincidieron en que los encuentros territoriales impulsados por

COES permiten compartir experiencias, fortalecer vínculos y consolidar el

trabajo conjunto entre estudiantes, familias, docentes y directivos,

promoviendo escuelas más participativas, democráticas e inclusivas.

Desde COES señalaron que este tipo de encuentros territoriales permiten

no solamente acompañar técnicamente a las organizaciones estudiantiles,

sino también escuchar las realidades, necesidades y experiencias de

directivos, docentes asesores y estudiantes de cada comunidad educativa,

fortaleciendo el trabajo articulado y la construcción colectiva de propuestas

institucionales.

Además, remarcaron que el fortalecimiento de las organizaciones

estudiantiles se encuentra plenamente vinculado a los lineamientos de la

política educativa provincial y a los objetivos de la Educación Secundaria,

promoviendo la formación de jóvenes críticos, responsables, solidarios y

comprometidos con la participación democrática, la vida saludable, el

trabajo colaborativo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En este marco, el Modelo Formoseño continúa consolidando políticas

públicas educativas que ponen a los jóvenes en el centro de las acciones

institucionales, garantizando espacios de participación, escucha y

protagonismo juvenil en toda la provincia.

Estas acciones son posibles gracias al acompañamiento permanente del

Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, quien

impulsa políticas educativas orientadas a fortalecer la formación integral, la

participación democrática y el desarrollo de las juventudes formoseñas.

Finalmente, desde la organización destacaron que estos encuentros

representan una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo los

Centros de Estudiantes como espacios de construcción democrática,

diálogo y participación activa, donde las juventudes puedan desarrollar

capacidades, valores y experiencias que contribuyan no solo a mejorar la

vida escolar, sino también a formar ciudadanos comprometidos con el

presente y el futuro de la comunidad formoseña.