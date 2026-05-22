River y Otamendi llegaron a un acuerdo para que se convierta en el primer refuerzo

El defensor central campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, tendría todo acordado para sumarse al “Millonario” como agente libre por 18 meses.

Buenos Aires, 21 mayo (NA) – Con la mirada puesta en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, este domingo desde las 15:30, River comenzó a diagramar el mercado de pases para el segundo semestre del 2026.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el primer nombre que resonó en todo Núñez fue el de Nicolás Otamendi: la dirigencia se movió rápido y tendría todo acordado para sumar al experimentado defensor por 18 meses como agente libre.

De esta manera, el marcador central campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se incorporaría al plantel riverplatense una vez culminada su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien resta el cruce de documentos y la posterior firma de contrato hasta 2027, el surgido en Vélez tendría todo acordado para vestir la camiseta del club del cual es hincha.

Tras seis temporadas en el Benfica, Otamendi le puso fin a su etapa en Europa, donde también defendió los colores del Manchester City, Porto y Valencia, y comenzará su regreso al país para entrenar bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

“Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán”, expresó el elenco portugués en un extenso comunicado en redes sociales, mientras que José Mourinho, su entrenador en Las Águilas, declaró: “Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica, Todo está en sus manos”.

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