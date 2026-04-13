River venció 2-0 a Racing en Avellaneda y llega firme al Superclásico ante Boca

River ratificó su buen momento y se impuso con autoridad por 2-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo gracias a Facundo Colidio, quien aprovechó un grosero error de Marcos Rojo para poner en ventaja al Millonario.

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Marcos Rojo fue expulsado ante River y la gente de Racing explotó

El partido tuvo otro momento clave a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Rojo fue expulsado tras una dura agresión dentro del área contra Lucas Martínez Quarta. La decisión fue tomada por el árbitro Sebastián Zunino luego de la revisión del VAR. Ya en el cierre del encuentro, Sebastián Driussi selló el resultado con un golazo en una de las últimas jugadas, sentenciando el 2-0 definitivo para River.

Con este triunfo, el conjunto de Núñez alcanzó los 26 puntos en la Zona B y se ubica como escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 39. Racing, en tanto, quedó con 18 unidades y se posiciona en el octavo lugar, fuera de la zona de playoffs. En la próxima fecha, River afrontará el Superclásico ante Boca, mientras que la Academia deberá viajar a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi en busca de recuperarse.

Facundo Colidio, luego de un grosero error de Marcos Rojo, abrió el marcador para el Millonario:

RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.

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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Sebastián Driussi, en una de las últimas del partido, marcó un golazo para el 2-0:

AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.

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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

El antecedente más fresco

El último cruce entre ambos todavía resuena en la memoria de los hinchas. Fue en noviembre pasado por los octavos del Clausura: en un partido vibrante, Racing eliminó a River con un agónico 3-2 sellado por Gastón Martirena en el minuto 93, profundizando en aquel entonces la crisis del conjunto de Núñez tras perder el Superclásico.

Formaciones del encuentro

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Racing vs. River: datos del partido

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Estadio: Presidente Perón