River Plate le ganó con autoridad 2-0 a Gimnasia y accedió a la semifinal del Torneo Apertura

En el Monumental, el equipo de Coudet triunfó con tantos de Driussi y Martínez Quarta y jugará las semifinal ante Rosario Central el sábado, nuevamente como local. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña fueron reemplazados con sendas lesiones.

River Plate superó a Gimnasia con autoridad y avanzó a semifinales del Torneo Apertura 2026. El Millonario venció 2-0 al Lobo en el estadio Monumental con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, y aguarda ahora a Rosario Central en las semifinales, que se disputará este sábado nuevamente como local.

La noche comenzó con una jugada que definió el rumbo del partido. A los 27 minutos del primer tiempo, Marcos Acuña lanzó un pase largo hacia Facundo Colidio, quien se internó por la izquierda, tiró un sombrerito a su marcador y habilitó a Driussi. El delantero recibió dentro del área, controló con la derecha y sacó un zurdazo que pegó en el palo y se clavó en el fondo de la red de Nelson Insfrán. Un golazo que puso en ventaja al equipo de Eduardo Coudet y que no tuvo respuesta del visitante antes del descanso.

El segundo tiempo trajo más claridad para el local. A los 20 minutos del complemento, Martínez Quarta protagonizó la acción más llamativa de la noche: arrancó desde su propio campo con pelota dominada, avanzó hasta tres cuartos de cancha y descargó a la derecha para Joaquín Freitas. El juvenil centró al área y el zaguero, que continuó su carrera, cabeceó ante la mala salida de Insfrán para convertir el 2-0. Al festejar, Martínez Quarta se besó el escudo de River.

Entre los dos goles, el partido tuvo una baja sensible para el Millonario: Marcos Acuña salió por una molestia muscular y fue reemplazado por Matías Viña, lo que encendió las alarmas de cara a la selección argentina a menos de un mes del Mundial. También antes del inicio, Gonzalo Montiel había sufrido una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y fue reemplazado por Fabricio Bustos en el lateral derecho.

Gimnasia, que llegó al Monumental con siete victorias consecutivas desde la llegada de Ariel Pereyra como técnico interino, intentó reaccionar en el segundo tiempo. El arquero Santiago Beltrán respondió con una doble atajada para sostener su arco en cero, y en una de las últimas acciones del partido, el palo le negó el descuento al Lobo. La racha perfecta de Pereyra —siete partidos, siete triunfos, un récord en la Primera División argentina de este siglo— se cortó en Núñez.

El trámite del encuentro estuvo marcado también por un cruce verbal entre Coudet y Nacho Fernández, el ex River y figura del Lobo, a un costado del campo. La jugada no pasó a mayores.

River llegó a esta instancia tras una clasificación agónica ante San Lorenzo en octavos de final: empató 2-2 en el tiempo suplementario con un gol de Juan Fernando Quintero en la última jugada y avanzó 4-3 en la tanda de penales, con Beltrán como figura. Ante Gimnasia, el Millonario mostró una versión más sólida y sin sobresaltos.

El próximo sábado, River Plate recibirá a Rosario Central en el Monumental por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026. El Canalla eliminó a Racing por 2-1 en el alargue en el Gigante de Arroyito, con un gol de Enzo Copetti.

(InfobaE)