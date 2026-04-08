River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará iniciar su camino en el certamen internacional con una victoria en Santa Cruz de la Sierra. Desde las 21.30, por DSports
HORARIO Y DÓNDE VER BLOOMING VS RIVER PLATE:
El partido se podrá ver a través de DSports
• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30
• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 20:30
• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30
• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 18:30
• España: 2:30 (jueves 9 de abril)
Cómo llega River Plate?
El Millonario también arriba a este compromiso con buen ánimo, ya que desde el desembarco del Cacho Coudet como entrenador hilvanó cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.
¿Cómo llega Blooming?
Los locales llegan entonados a este compromiso tras iniciar su camino en el torneo boliviano con una impactante goleada por 5-0 ante Guabirá.