Ricardo Arjona en el Movistar Arena: se habilitó la venta de entradas para las nuevas fechas de julio

En el marco de su aclamado tour “Lo que el Seco no dijo”, Fenix Entertainment confirmó que ya esta habilitada la venta de tickets para los días 1, 2 y 5 de julio.

Buenos Aires, 26 mayo (NA) — La relación entre Ricardo Arjona y el público argentino sumó un nuevo capítulo que consolida al artista guatemalteco como uno de los máximos fenómenos de convocatoria en la historia de la música en español.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de agotar las entradas para sus 14 conciertos programados en el Movistar Arena, Fenix Entertainment anunció que los fanáticos del cantante guatemalteco ya pueden adquirir de forma oficial las entradas para las nuevas tres funciones fijadas para el 1, 2 y 5 de julio de 2026.

Con esta ampliación, la gira por Buenos Aires ascenderá a un total de 17 presentaciones en el mencionado establecimiento porteño.

Desde la organización del espectáculo informaron que el expendio de localidades se realiza de manera virtual y detallaron que los asistentes cuentan con el beneficio comercial de abonar los pases en hasta 6 cuotas sin interés mediante las tarjetas de crédito de las entidades bancarias asociadas al evento.

Esta serie de conciertos se encuadra dentro del tramo sudamericano del tour internacional titulado ´Lo que el Seco no dijo´, una propuesta artística que tuvo su puntapié inicial el pasado 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

El concepto de la gira, íntimamente ligado a las raíces familiares del autor y a su apodo de la infancia (“El Seco”), destaca por una monumental puesta en escena de impronta teatral que la crítica especializada ya califica como la producción más ambiciosa e imponente de toda su trayectoria.

El armado del repertorio propone un equilibrio minucioso entre la nostalgia y la actualidad. Los asistentes presenciarán un recorrido por éxitos emblemáticos de cuatro décadas de carrera, tales como “Señora de las cuatro décadas”, “Te conozco”, “Marta”, “Minutos” y “Fuiste tú”, en perfecta sintonía con las nuevas composiciones de su reciente material de estudio, entre las que sobresale el corte “Despacio que hay prisa”.

El intérprete guatemalteco arrastra una gran lista de récords en territorio argentino, entre los que destacan sus recordadas 34 funciones consecutivas en el Estadio Luna Park durante el año 2006 , sus múltiples visitas con llenos totales en los estadios de Vélez, Boca y GEBA, además de sus exitosas incursiones en plazas del interior del país como el Orfeo Superdomo de Córdoba.

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