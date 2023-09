Retenciones a economías regionales: en el vino recuperan U$S 30 millones

La quita de retenciones a las economías regionales tiene por estos días a la industria del vino como uno de los sectores que más destacaron la medida.

Desde Bodegas de Argentina (BdA), la cámara que nuclea a las principales exportadoras, le pusieron cifras al ahorro que se generará.

“Estamos entre los u$s 700 y los u$s 800 millones de exportación y si aplicamos esa tasa en forma anual a ese volumen (NdR: el Gobierno había anunciado la quita de 4,5% al sector), hablaríamos de unos u$s 30 millones, más o menos, sobre todo para este año que estamos disminuyendo las exportaciones”, sostuvo Milton Kuret, gerente de BdA.

RETENCIONES AL VINO

En dialogo con Télam Radio, el empresario remarcó que la industria vitivinícola buscaba desde hacía tiempo la quita de retenciones.

“El decreto decía expresamente que no se aplicarían a economías regionales de alto valor agregado, que es el caso del vino”, expresó.

“El vino exporta marcas, exporta valor agregado, con lo cual siempre consideramos que esas retenciones no nos correspondían y por eso es que hemos venido reclamando que se quiten”, explicó.

IMPUESTO PAÍS

Sin embargo en el sector piden que el Gobierno libere de gravámenes para la importación de insumos. “Todavía sigue vigente la aplicación del impuesto para las importaciones de insumos relacionados con productos vitivinícolas”, pidió.

“Así es que seguimos gestionando dado que corresponden a componentes de productos pertenecientes a la Canasta Básica y no debería aplicarse”, subrayó Kuret la semana pasada, en un comunicado de BdA.

“Todo lo que corresponde a la compra de insumos importados y al pago de servicios al exterior tiene una complejidad y un atraso con clientes y proveedores que las compañías están tratando de resolver”, concluyó el Director de Bodegas de Argentina.