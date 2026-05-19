“Planificar en Neurodiversidad”: Culminó el ciclo de capacitaciones destinado a directivos y docentes del nivel inicial

El objetivo fue brindar herramientas técnico-pedagógicas precisas para

acompañar las trayectorias escolares de las infancias con discapacidad o

diversas condiciones en la sala de 4 años.

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa llevó a

cabo el cuarto y último encuentro de los talleres denominados “Planificar

en Neurodiversidad”, una propuesta de formación e intervención situada

que da respuesta directa a las demandas de los equipos de gestión de los

jardines de infantes locales.

El dictado de este trayecto estuvo a cargo del equipo técnico del

Departamento de Educación Especial, integrado por docentes de la

modalidad, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales con vasta

experiencia áulica, y estuvo orientado a la construcción de estrategias

metodológicas que fortalezcan la igualdad de oportunidades dentro de las

instituciones del nivel inicial.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Luís Ramírez Méndez, subrayó

el valor de estos encuentros “porque planificar con la neurodiversidad, es

fundamental. Contamos en todas las aulas de nuestras escuelas con

alumnos con una condición que tenemos que trabajar y acompañar,

garantizando su derecho”.

En este sentido, sostuvo que “como Ministerio de Educación tenemos que

brindarle lo mejor para que ese niño o niña pueda transitar felizmente su

educación inicial”, destacando que en este ocasión, la capacitación estuvo

dirigida a docentes de sala de 4.

Ramírez Méndez ponderó la continuidad pedagógica que sostiene la

gestión provincial, marcando una clara contraposición con el contexto

federal, al asegurar que “a nivel nacional, el Gobierno desfinancia el rubro.

En cambio, Formosa apuesta y trabaja mucho en la inclusión y lo estamos

demostrando”, agregando que “nuestro gobernador Gildo Insfrán siempre

pone el foco en que la educación y la atención a la discapacidad son una

cuestión de Estado, el nuevo rostro de la justicia social; algo que no es un

eslogan, sino que se palpa en toda la provincia con las 1562 instituciones

educativas inauguradas”.

Articulación interministerial

Por su parte, el jefe del Departamento de Educación Especial, profesor

Gustavo Miers, explicó el alcance técnico del programa y cómo se

proyectará el trabajo territorial tras la conclusión de esta primera etapa de

mesas de planificación.

Enfatizó en que “nuestro sistema educativo que es, por supuesto, de

inclusión e igualdad de oportunidades, implica también tener un criterio

fundamental de formación”: por este motivo, afirmó que “se realizaron

estos talleres de ‘Planificar en Neurodiversidad’, que finaliza hoy con el

cuarto encuentro”.

“El 60% de los estudiantes con discapacidad de la provincia están incluidos

en las escuelas y niveles obligatorios”, indicó Miers y aseveró que “unirnos

como modalidad con el Nivel Inicial nos permite concretar nuestro objetivo

primordial: garantizar el derecho social a la educación de todos, sobre todo

de aquellos que más lo necesitan”.

Miers a su vez puso en valor que el abordaje del Modelo Formoseño

comienza desde “la primera infancia gracias a una sólida red pública”,

comentando que “hay un servicio de atención y educación temprana”,

implementado en las 35 escuelas de educación especial distribuidas en todo

el territorio provincial.

Asimismo, mencionó sobre la articulación entre “salud y educación”

precisando que “la detección de cualquier patología, riesgo social o

condición se realiza de forma coordinada con el sistema de salud pública y

gratuita, derivando inmediatamente al niño al servicio de estimulación

temprana antes de su ingreso a la sala de 4 años”.

Y resaltó que “para todo esto tenemos una resolución interministerial”, es

decir, un trabajo coordinado que involucra al Ministerio de Cultura y

Educación, al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de la

Comunidad.