Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

El avance de las cámaras en los teléfonos inteligentes ha puesto en primer plano el debate sobre el papel del zoom óptico y su contraste con el zoom digital. Esta función se encuentra en el centro de la experiencia fotográfica móvil y define tanto la calidad como la versatilidad de las imágenes que los usuarios pueden obtener con un solo toque.

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El zoom es una capacidad presente en la mayoría de los dispositivos móviles actuales, que permite acercar o amplificar la imagen de un sujeto dentro del encuadre sin necesidad de desplazarse físicamente. Esta función puede dividirse en dos categorías principales: zoom óptico y zoom digital. Ambas opciones buscan el mismo objetivo—acercar visualmente al usuario a la escena—pero lo logran mediante procesos y resultados diferentes.

El zoom óptico emplea un mecanismo interno en el objetivo de la cámara que se mueve hacia adelante o hacia atrás para ajustar la distancia focal, explica Sony. De este modo, permite acercar la imagen sin perder calidad, ya que no recurre a procesamientos digitales que alteran los detalles originales.

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Esta característica se asocia generalmente con dispositivos de gama alta, los cuales pueden integrar sistemas de lentes móviles más complejos. Los usuarios pueden identificar el uso del zoom óptico porque la imagen permanece nítida y con alta fidelidad, incluso al aplicar aumentos considerables.

Vista transparente y en corte de un sistema de zoom óptico periscópico dentro de un smartphone, con lentes apiladas y sensor, sobre fondo oscuro.

Las cámaras con zoom óptico suelen estar presentes en teléfonos inteligentes de gama alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el zoom digital funciona mediante el recorte y la ampliación de la sección central de la imagen original. Este proceso depende de algoritmos y software que buscan reconstruir los detalles que se pierden al ampliar el recorte. La principal ventaja del zoom digital radica en la posibilidad de incluirlo en dispositivos más delgados y compactos, ya que no requiere mecanismos físicos adicionales.

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No obstante, el zoom digital suele acarrear una pérdida de calidad, especialmente cuando se utiliza en niveles altos de aumento. El resultado puede mostrar imágenes menos nítidas, con detalles difusos y posibles distorsiones, un aspecto que lo pone en desventaja frente al zoom óptico.

Diferencias clave entre zoom óptico y digital

De acuerdo con Honor, conocer los siguientes factores puede ayudar a los usuarios a decidir informadamente sobre el dispositivo que buscan:

Mecanismo de acción

El zoom óptico actúa sobre el hardware, modificando la distancia focal del objetivo y acercando la imagen de manera natural. El zoom digital amplía artificialmente la imagen a través del software, lo que tiende a generar una pérdida de información visual.

Zoom digital – zoom óptico – cámara – tecnología – 8 de abril

El zoom digital es una función habitual en la mayoría de los celulares, aunque no siempre mantiene el detalle. (Imagen ilustrativa Infobae)

Calidad de imagen

La calidad de la imagen es uno de los factores que más distingue a ambos sistemas. El zoom óptico mantiene la nitidez y los detalles, incluso con altos niveles de ampliación. El zoom digital puede mostrar imágenes degradadas cuando se fuerza el acercamiento, ya que el software rellena los detalles ausentes.

Requisitos de hardware y software

El zoom óptico implica la presencia de componentes móviles y más espacio dentro del cuerpo del dispositivo, lo que puede aumentar el coste y el tamaño de la cámara. El zoom digital es una característica de software, fácilmente integrable en cualquier dispositivo, incluidos los modelos más accesibles.

Aplicaciones y uso profesional

Los fotógrafos y videógrafos profesionales suelen preferir el zoom óptico debido a su fidelidad y rendimiento en situaciones que exigen precisión. El zoom digital es más habitual en dispositivos de entrada o gamas medias, donde el objetivo es mantener la portabilidad y un coste reducido.

Zoom digital – zoom óptico – cámara – tecnología – 8 de abril

Los fotógrafos profesionales prefieren el zoom óptico por su fidelidad de imagen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Flexibilidad y experiencia del usuario

El zoom óptico ofrece mayor flexibilidad para capturar sujetos distantes sin sacrificar calidad. Por su parte, el zoom digital permite acercar la imagen en situaciones donde no hay alternativa, aunque a expensas de la fidelidad.

Cómo elegir la mejor opción para tus fotografías

Comprender estas diferencias ayuda a los usuarios a sacar el máximo provecho de las capacidades de sus teléfonos inteligentes. Si el objetivo es capturar imágenes nítidas de sujetos lejanos, el zoom óptico es la elección idónea. Para tomas rápidas o cuando el equipo no dispone de lentes móviles, el zoom digital puede ser útil, aunque se recomienda no abusar de niveles altos de ampliación para evitar la pérdida de calidad.

La evolución de la tecnología en cámaras móviles ha ido cerrando la brecha entre ambos sistemas, pero la distinción permanece clave para quienes buscan resultados profesionales o simplemente desean conservar la mayor fidelidad posible en sus recuerdos visuales.