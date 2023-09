Panorama mundial de los precios de la carne: también suben en EE.UU., pero caen en Brasil y Australia

En el segundo semestre del año, se percibe una nueva tendencia en los precios de la carne vacuna a nivel internacional.

De acuerdo a un informe del mercado ganadero de Rosario (Rosgan) y datos del Banco Rabobank, en Estados Unidos se percibe una tendencia de precios ascendente, en contraposición a lo que ocurre en el resto del mundo.

“En Estados Unidos, la disminución de la oferta tras una prolongada sequía y la fuerte demanda de los consumidores están elevando los precios del ganado a valores récord”, señalaron desde la entidad rosarina.

En contrapartida, tanto en Australia como Brasil se originó una “tormenta perfecta”, que impactó de lleno en los precios. En estos casos, confluyeron el aumento en la oferta con una menor demanda por parte de los consumidores.

LOS PRECIOS DE LA CARNE

Comparando los valores de un año atrás, el precio del ganado en Estados Unidos muestra un aumento de casi un 30% a diferencia de lo que sucede en Brasil, con caídas del 25% y en Australia, con más de un 40% de baja en el último año.

En ambos casos, tanto Australia como Brasil se encuentran en una situación de holgada oferta de hacienda.

Los australianos lograron revertir la caída en el stock ganadero tras la fuerte sequía de hace dos años, mientras que Brasil también aumentó su rodeo, tanto por las menores ventas a China como por un mercado doméstico debilitado.

EL CONSUMO, ¿EN CAÍDA?

Desde el punto de vista de la demanda, el Rosgan descubrió un patrón común en varias regiones, sobre todo en los países asiáticos: una desaceleración del consumo en relación a la recuperación esperada post-COVID.

“Esta situación que ha provocado la acumulación importantes volúmenes de compras realizadas bajo dicha previsión y que hoy están tardando en ser absorbidos”, remarcaron. Cabe remarcar que esto genera un fuerte impacto en nuestra región, que provee casi tres cuartas partes de las importaciones de China.

En esta época del año, el mercado asiático debería mostrar mayor actividad, ante la proximidD de las festividades correspondientes al Año Nuevo Lunar en China. Esto deja en evidencia que el consumo en ese país no se recuperó y su economía doméstica afectó el consumo de carne más de lo previsto.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) señaló que las adversidades que hoy enfrenta China es probable que continúen hasta 2024. Un ejemplo de esta situación se puede ver en los pronósticos de importación de carne, rubro en donde esperan una reducción del 5% en volumen para el próximo año.

EL PANORAMA LOCAL

¿Cómo llega Argentina a este escenario? Tras la devaluación del pasado mes, el novillo argentino de exportación quedó como el más caro de la región: en nuestro país cotiza a U$S 4,98 por kilo en gancho, contra unos U$S 2,96 en Brasil, U$S 3,40 en Uruguay y menos de U$S 3 en Paraguay.

“Bajo este escenario, Argentina enfrenta la dura tarea de competir en un contexto sumamente adverso”, reconocieron desde la entidad.

Y concluyeron: “A medida que los precios internos empiecen a encontrar un nuevo equilibrio, Argentina debería volver a recuperar lentamente su competitividad”.