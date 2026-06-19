Palmar Largo multiplicó su producción, que se elevó de 19 a 290 barriles diarios el rendimiento de un pozo petrolero

REFSA Hidrocarburos concretó una exitosa campaña de workover (una operación de

extracción, reparación o reemplazo de la cañería de producción) en el yacimiento

formoseño.

REFSA Hidrocarburos avanza con una campaña de intervenciones en los pozos de

Palmar Largo, localidad situada en el Departamento Ramón Lista del oeste provincial,

para recuperar y aumentar la producción del principal yacimiento petrolero de la

provincia de Formosa. Los primeros resultados superaron las expectativas: el pozo

Palmar-18 (PL-18) multiplicó por 15 su rendimiento, pasando de producir 19 barriles

diarios a 290.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad

hidrocarburífera, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades de

desarrollo técnico y profesional, a partir de políticas de inversión sostenidas por el

Estado provincial.

Las tareas realizadas corresponden a una operación de workover, que consiste en extraer

la cañería de producción para limpiarla, repararla o reemplazarla lo cual tiene un tiempo

estimado de duración de 20 a 40 días. Debido a que los pozos de Palmar Largo superan

los 4.000 metros de profundidad, estas intervenciones requieren una compleja

planificación técnica, logística especializada y equipos de gran porte.

Durante abril, el equipo trabajó sobre el pozo PL-18, donde se intervinieron más de

3.800 metros de cañería. Como resultado, se retiraron más de siete toneladas de

incrustaciones acumuladas durante años, permitiendo recuperar de manera significativa

la capacidad productiva del pozo.

A partir de esta mejora, se estima que el nivel de producción alcanzado podrá sostenerse

entre dos y tres años antes de requerir una nueva intervención. Con las intervenciones se

logrará un ritmo de producción que en seis años permitirá incorporar 690.000 barriles de

reservas comprobadas.

La próxima etapa de la campaña ya está planificada y en los próximos días se

intervendrá el pozo RL.x-1001, ubicado en el yacimiento Ramón Lista, donde se

modificará el sistema de extracción para lograr mayor profundidad, con el objetivo de

replicar los resultados obtenidos en Palmar Largo y continuar recuperando capacidad

productiva.

Los resultados obtenidos reflejan el enorme potencial hidrocarburífero de la provincia.

Según las estimaciones, las áreas o prospectos exploratorios que aún no han sido

perforados concentran alrededor de 3 millones de barriles de petróleo crudo recuperable.

Se trata de las zonas de Caranday, Palmarcito, Pago Alegre, Palmar Largo Sur, Puesto

La Esperanza, El Silencio, El Límite y Al Paraguay.

Gracias a los estudios de exploración sísmica 2D y 3D, allí se identificaron nuevas

estructuras con características geológicas similares a las que permitieron el desarrollo de

Palmar Largo, el yacimiento petrolero más importante de Formosa, que desde 1983

produjo más de 57 millones de barriles de petróleo.