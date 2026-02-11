Pablo Cococcioni prometió una suba salarial para la Policía de Santa Fe y exigió reintegrarse “ya” al servicio

En un intento por desactivar la escalada de tensión, el gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un giro en la negociación con la Policía y el Servicio Penitenciario. Los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) confirmaron mejoras salariales inmediatas y la revisión de las sanciones disciplinarias.

La administración de Maximiliano Pullaro busca frenar las protestas que mantienen en vilo a Rosario. Tras una postura inicial de dureza, los funcionarios reconocieron el “esfuerzo mayor” de las fuerzas en la lucha contra el delito y admitieron la necesidad de una política de ingresos diferenciada.

Sueldos atados a la Canasta Básica

El anuncio central apunta directamente al bolsillo de los uniformados. “Los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”, aseguró el ministro Olivares.

El funcionario aclaró que el piso salarial se ajustará al dato oficial que publica el INDEC, cuyo valor actualizado se conocerá esta misma semana. Cococcioni respaldó la medida admitiendo que es correcto “reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública” debido a su carga horaria y riesgo.

Pablo Cococcioni reconoció el estrés de la fuerza y prometió mejoras en Salud Mental y salarios.

Marcha atrás con las sanciones y salud mental

En un gesto clave para destrabar el conflicto, el Gobierno confirmó que retrotraerá los pases a disponibilidad dictados el martes, cuando la protesta alcanzó su punto máximo de tensión.

Además de la cuestión económica, se anunciaron reformas estructurales en las condiciones laborales:

Cambios en regímenes horarios: Para aliviar la carga de los agentes.

Salud Mental: Se reforzarán los programas de asistencia, reconociendo el “estrés que generó la exitosa forma de abordar el tema seguridad” en los últimos dos años.

Revisión de traslados: Para mejorar la logística del personal.