PABLITO CASTILLO VIENE CON “LA RISA QUE ME PARIÓ”

“La Risa que me Parió“ se llama el nuevo espectáculo que trae el famoso humorista Pablito Castillo a Formosa. La cita es el 24 de abril, a las 21.30, en el Teatro de la Ciudad. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de la plataforma www.norteticket.com.

Con más de 20 milllones de seguidores en todas sus redes, el premiado influencer repasa su vida e historia, con sus personajes más representativos como La Pelo y El Sugar. No obstante, el comediante aborda de manera personal temas sensibles como la salud mental y la depresión.

Durante 80 minutos, el espectáculo promete hacer descostillar de risa y emocionar a todos los espectadores. Y como valor agregado, el mismo Pablito Castillo confirmó que su show no es únicamente lo que sucede en escena, sino que será una experiencia full access desde que el público hace la fila, el ingreso, la articulación con las Redes sociales y la propia escena. Sin dudas, la gran revelación de la temporada en Carlos Paz, los espera para vivir un momento único por primera vez en Formosa.

Cabe destacar que fue ganador del Martín Fierro Digital 2024 en el “Mejor contenido de humor en TikTok”. El mismo año obtuvo el Premios Ídolo Argentina 2024 como “Tiktoker del año” en la primera edición de estos premios que celebran a los creadores de contenido.