NOCHE POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN LA MANDINGA

El grupo de artistas que conforman el Centro Cultural La Mandinga propone una Noche por la Memoria, Verdad y Justicia el próximo 23 de marzo a partir de las 20.30 hs, abierto a toda la comunidad formoseña. Un encuentro artístico y reflexivo para recibir el 24 de marzo, a 50 años del golpe. No es una fecha cualquiera, es medio siglo y los seguimos buscando y pidiendo justicia.

Siguiendo nuestro propósito de ser un espacio cultural independiente que facilite, a la comunidad, el ejercicio pleno de sus derechos culturales, promovemos las expresiones artísticas en defensa de los derechos humanos y la memoria colectiva. Abonar la memoria hoy es urgente, frente a voces negacionistas. Las funciones de la noche se ofrecerán a la gorra, es decir, con una colaboración voluntaria.

Por ello a través de audiovisuales, cuentos, canciones y artes plásticas, queremos encontrarnos para reflexionar, homenajear a quienes fueron perseguidxs, torturadxs y desaparecidxs por el régimen cívico militar autoritario, y seguir reclamando y apoyando la búsqueda de nietos y nietas apropiadxs.

En primer término se proyectará la primera serie de ficción formoseña, “Historias Clandestinas”, basada en hechos de la última dictadura militar de la Argentina entre los años 1976 -1983, en la provincia de Formosa. Nominada al Martín Fierro Federal, es un proyecto audiovisual de la asociación civil Centro de Capacitación Profesional que ganó la Convocatoria 2020 del FOMECA, permitiéndole conseguir el financiamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

A continuación se presentará una función de narración oral a cargo del narrador patagónico Hugo Herrera Domínguez, el Hache, con Marina Silveri, y las canciones de Débora Raiter, con la participación especial de Ema Cuañeri.

Además el espacio cultural se encontrará intervenido artísticamente con producciones de pintura, bordados y moldeados alusivos a la fecha, realizado por integrantes de los talleres artísticos de La Mandinga.

La noche cerrará con canciones interpretadas por integrantes del Centro Cultural, que a través de distintas letras y ritmos musicales nos ofrecerán un espacio para dar voz a los dolores colectivos, y en el encuentro con los otros y otras continuar elaborando el duelo y la reparación emocional que nos permita continuar avanzando con esperanza.