Milei llegará Corrientes este fin de semana

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, estará el sábado por primera vez en la provincia de Corrientes, en el marco de las elecciones del próximo 22 de octubre. .

El candidato a diputado y referente de LLA, Lisandro Almirón, anticipó en el programa Mucho humo de El Litoral Radio que el libertario estará en Corrientes este sábado 23 de septiembre.

En este marco, Almirón detalló que “estamos precisando algunos detalles del viaje, pero esta mañana lo confirmamos”.

“Él tenía interés en visitar la provincia hace bastante tiempo”, aseguró.

A su vez, afirmó que “todavía no hay horario y lugar definido, vamos a ir avisando durante la semana”.

En este sentido, remarcó que “la campaña es corta y tiene una agenda complicada, por eso ha hecho que se demore la visita”.

Por otro lado, habló sobre la campaña y manifestó que “queremos la previsibilidad de defender el voto a Milei”.

“Estamos haciendo una campaña fuerte de fiscalización. Tomando los recaudos para el no robo de boletas, no tapadas, no escondidas”.

Teniendo en cuenta, que “nos hizo falta sumar fiscalización para ganar las elecciones pasadas” expresó.