Massa: “No vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP ni les vamos a recortar el 13%”

El candidato a presidente por Uni贸n por la Patria,聽Sergio Massa, encabez贸 este domingo en Hurlingham un acto con unos 200 jubilados, en el que cuestion贸 duramente a la oposici贸n y asegur贸 que, si gana las pr贸ximas elecciones, no va 鈥渁 cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP ni se les va a recortar el 13%鈥.

Junto a la directora del organismo, Luana Volnovich, y al aspirante a intendente local por el oficialismo, Dami谩n Selci, el actual ministro de Econom铆a anunci贸 formalmente un bono de $45.000 para los adultos mayores de 60 a帽os con ingresos de hasta una vez y medio del haber m铆nimo.

鈥淨uiero decirles que un pa铆s que no tiene memoria, no tiene futuro, y la mejor manera de tener memoria es siendo agradecidos con aquellos que construyeron el camino hasta ac谩, que son nuestros h茅roes, nuestros jubilados y pensionados. Mis abuelos fueron muy importantes en mi vida, siempre los recuerdo y siempre les agradezco. No tiene que ver solo con la convicci贸n pol铆tica, sino con la formaci贸n personal. No vamos a cerrar el PAMi, no van a volver las AFJP, ni vamos a recortar las jubilaciones ni los medicamentos. Muy por el contrario, vamos a aumentar el presupuesto鈥, asegur贸.