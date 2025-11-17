Martín Menem señala que el Presupuesto 2026 será la prioridad en el Congreso

“Lo prioritario va a ser el Presupuesto” pero luego le seguirán “la modernización laboral, la reforma tributaria y la nueva legislación penal”, dijo Menem.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) — El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que desde el 10 de diciembre “lo prioritario” en la agenda de la Cámara baja “va a ser el Presupuesto 2026” y señaló que tras el triunfo electoral “vamos a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”,

“Por los tiempos que tenemos, lo prioritario va a ser el presupuesto” afirmó, y sostuvo que luego le seguirán “la modernización laboral, la reforma tributaria y la nueva legislación penal, trabajando coordinados con el Senado para ir adelantando temas lo más rápido posible”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Menem aseguró que la modernización laboral “es una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina”, y dijo que desde el sindicalismo “hay algunos muchachos que, con mucha mala fe, ya querían romper todo y ni siquiera conocen la letra del proyecto” en la que aún se está trabajando, señaló.

“Dicen defender a los trabajadores, pero hay 8 millones de personas que no tienen ningún tipo de derechos porque están en la informalidad, y salieron algunos delirantes a decir que íbamos hacia las 14 horas por día, que era todo para que se pierdan derechos. Es absurdo”, enfatizó.

Sin embargo, reconoció que “también hay mucha gente del sindicalismo que ve la reforma con buenos ojos, porque ven que ha quedado mucha gente fuera del sistema”, y aseguró que “la modernización va a ser un éxito a favor de los trabajadores”.

Consultado sobre el acuerdo con los Estados Unidos, afirmó que “toda la Argentina tiene que celebrar un acuerdo de libre comercio” con el país del norte, y dijo que Javier Milei es “es el único Presidente que logró construir vínculos de cooperación en tan poco tiempo”.

“Con los Estados Unidos hay coincidencia ideológica de hacia dónde vamos, sobre la modernización, estamos avanzando a favor de las libertades individuales, el capitalismo, la libre empresa, y sabemos que la gente vive mejor en estos países”, subrayó en declaraciones a la señal TN.

“Es fenomenal lo que consiguió Javier Milei, se ha logrado mucho en muy poco tiempo, los viajes del Presidente han dado sus frutos”, explicó al tiempo que elogió haber consolidado como partido a La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.

Según pudo conocer Noticias Argentinas, para Menem es fundamental haber creado LLA en todas las provincias.KAOYAJAHggb4OKR0ovRvvg

“Esa base nos va a ayudar a consolidar el proyecto del Presidente y, seguramente, vamos a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”, aseveró.

#AgenciaNA