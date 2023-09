Marixa Balli destrozó a Marcelo Tinelli por el sketch de Fátima Florez

Lleg贸 el turno de Marixa Balli en la pista del Bailando 2023 el mi茅rcoles y si bien se la vio divertida junto a Marcelo Tinelli luego hizo un descargo en sus historias, ya que habilit贸 la cajita de preguntas, y afirm贸 que la pas贸 mal.

Balli protagoniz贸 un momento de risas junto a la comediante F谩tima Florez, quien la imit贸, y mediante sus historias de Instagram explic贸 que tuvieron algunos inconvenientes antes de comenzar con el show: “Los enteritos que nos 铆bamos a poner con F谩tima, era uno S para m铆 y uno M para F谩tima. Ella se puso el S y yo me tuve que poner el M, vestuario nunca se fij贸. Yo llegu茅 muy sobre la hora y no hab铆a m谩s tiempo para cambiarlo”.

“Yo me olvid茅 mis sandalias de Xurama y el canal me dio unas botitas que me quedaban chicas, ya estaba caliente con eso. Ven铆amos complicadas鈥 y despu茅s Marcelo que no se acordaba que yo fabrico calzado y no indumentaria ya hace mucho tiempo, y cuando me dijo de ir a una bailanta鈥 cu谩nto hace que no voy a una bailanta, y yo he ido a trabajar, no a bailar. Esas cosas me calentaron”, se quej贸.

Tambi茅n un fan谩tico le pregunt贸 por qu茅 no le hab铆a gustado la imitaci贸n de F谩tima, a lo que Marixa explic贸: “No es que no me gust贸, me encanta lo que hace, es fant谩stica. Me molest贸 mi participaci贸n ah铆, que me parece que fue rid铆cula, no ten铆a sentido”.

Para finalizar, en otra historia, la creadora de “La Cachaca” se dirigi贸 directamente contra Marcelo Tinelli: “Estaba tildado, no me hizo ninguna pregunta interesante, es como que se qued贸 bloqueado. Yo tambi茅n estaba tildada porque estaba enojada con lo que hab铆a pasado anteriormente con el enterito y el calzado. Cuando sali贸 F谩tima, yo ya estaba entregada, me quer铆a ir. Soy respetuosa, lo dej茅 pasar, pero esto no se repite m谩s”.