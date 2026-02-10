María Becerra se convirtió en bombera voluntaria por un día

En el marco de su viaje a Perú para participar en el 33° aniversario de Corazón Serrano, María Becerra dejó a sus seguidores boquiabiertos con una faceta totalmente inesperada: se sumó como bombera voluntaria por una jornada. La “Nena de Argentina” no solo se puso el uniforme reglamentario, sino que se integró por completo a la rutina de entrenamiento en el cuartel local.

A través de un video que se volvió viral, se pudo ver a la artista superando diversos desafíos físicos, desde trepar escaleras y maniobrar mangueras de alta presión hasta deslizarse por el tradicional caño de emergencia. Con esta acción, la cantante demostró su compromiso y respeto por la labor de los rescatistas mientras se prepara para su show.

Tras superar las exigentes pruebas físicas, la artista se mostró entusiasta y bromeó sobre su nueva faceta: “En la próxima emergencia te rescato yo”.

Más allá de la acción, la cantante dedicó parte de su jornada a conversar con el personal del cuartel para conocer a fondo los pormenores de su labor diaria, e incluso se sometió a una evaluación teórica para completar la experiencia. Uno de los momentos más destacados ocurrió sobre el vehículo de rescate, cuando exclamó por radio: “Adelante central, acá bombero María Becerra de la Cosmopolita 11 yendo a emergencia”.

Este gesto no es casual, pues la intérprete mantiene un vínculo estrecho y solidario con la institución; recientemente, demostró su apoyo tangible mediante una donación destinada a los equipos que lucharon contra los incendios forestales en la provincia de Chubut.