Maní, frutas y oliva “maquillaron” el desplome en las exportaciones agroindustriales

En agosto, algunas聽econom铆as regionales聽permitieron amortiguar parcialmente la ca铆da en la facturaci贸n del complejo agroexportador.

De acuerdo al聽Consejo Agroindustrial Argentino聽(CAA), en ese mes el ingreso de divisas acumul贸 U$S 3.268 millones, U$S 1.376 millones menos en relaci贸n al mismo mes del a帽o pasado, un 29,6% menos.

Si el an谩lisis se extiende a los primeros ocho meses del a帽o, el acumulado fue de U$S 25.020 millones, un 33,8% menos que en el per铆odo enero-agosto de 2022. Pero m谩s all谩 del golpe a la facturaci贸n que represent贸 la ca铆da en los despachos de los complejos聽soja, trigo y ma铆z, actividades como聽man铆,聽peras y manzanas y el sector oliv铆cola聽aumentaron su ingreso de d贸lares entre un 8% y 37%.

Este dato se conoce tras la quita de los derechos de exportaci贸n a las econom铆as regionales, que el Gobierno anunci贸 a principios de septiembre. Seg煤n la聽Bolsa de Comercio de Rosario, se modificaron 371 posiciones arancelarias, por lo que un 94% de los productos de estas producciones聽no tributar谩n este impuesto. Solo en el caso del man铆, en el sector calcularon que esta decisi贸n les permitir谩聽generar un ahorro de U$S 40 millones.

Cabe destacar que fuera de este listado聽qued贸 excluido el girasol, situaci贸n que caus贸 un profundo disgusto en esa cadena de valor.

ECONOMIAS REGIONALES CON SALDO A FAVOR

En el primer escal贸n del podio, el CAA destac贸 que el sector聽oliv铆cola mantuvo valores positivos durante este a帽o. Entre enero y agosto, generaron U$S 160.030 d贸lares, cifra que marca un crecimiento interanual del 37%.

Por su parte, el聽man铆聽factur贸 U$S 721.190 d贸lares en ese per铆odo, un aumento del 9,3% con respecto al a帽o pasado. En tercer lugar,聽peras y manzanas聽cerraron env铆os por U$S 257.000, un 8,7% m谩s si se compara con los primeros ocho meses de 2022.

En la vereda opuesta, qued贸 en evidencia el desplome de los principales complejos exportadores argentinos. En el caso de聽soja y subproductos, entre enero y agosto facturaron U$S 9.675 millones (-32-9%); la聽cadena maicera聽gener贸 U$S 4.680 millones (-33,2%) y el聽trigo聽export贸 por U$S 804 millones, un 80% menos.