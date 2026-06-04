Los talleres mecánicos particulares podrán realizar la VTV en todo el país

El Gobierno abrió un registro para que talleres particulares realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV, tras levantar una cautelar judicial que frenaba la medida. La iniciativa busca descentralizar el sistema y ampliar la oferta de servicios para los usuarios, quienes podrán elegir libremente dónde verificar sus vehículos.

El Gobierno de Javier Milei anunció que, a partir de hoy, se abrió un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos. Esta decisión llegó tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la implementación de la medida.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía informó a través de un comunicado: “El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”.

La decisión del Poder Ejecutivo busca descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos. De esta forma, los talleres que se sumen al sistema podrán verificar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales. Así, se agilizará el sistema y se eliminarán restricciones que, según el Gobierno, impedían la libre interacción entre la oferta y la demanda.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que la cautelar judicial, que frenaba la implementación del nuevo esquema, se levantó. Por ello, la Resolución N° 32/2026 se publicó en el Boletín Oficial, con la aprobación del titular del área, Mariano Plencovich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había adelantado la medida a través de su cuenta oficial de X: “A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”.

Funcionamiento del nuevo sistema

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, buscan modernizar el sistema de RTO y crean el nuevo registro. Desde la administración libertaria detallaron: “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

Plazos para la revisión

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

Desde Casa Rosada aseguraron: “Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

(Misiones On LinE)