Listorti sobre los despidos en Blender: “Es una situación muy incómoda”

En medio del conflicto por despidos en Blender, José María Listorti habló sobre la situación que atraviesa el canal de streaming y explicó por qué decidió continuar al frente de su programa pese a las críticas.

En diálogo con Ejército de LAM, el conductor de Blender At Night contó: “Estoy hablando con Diego de la Salla, con Pachu (Peña) y con los que estamos en el programa. Es una situación muy incómoda para nosotros. Obviamente nos solidarizamos con los chicos que fueron despedidos, pero hay una realidad: si no hacemos el programa también despiden a mis productores y a los técnicos”.

el descargo de rebord luego de que se levantara un programa en vivo en blender

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El descargo de Rebord luego de que se levantara un programa en vivo en Blender

“Si Blender explota por el aire se quedan sin trabajo no 10 personas, sino 40 o 50. Es muy difícil porque quiero solidarizarme, pero tengo un contrato que no puedo dejar de cumplir porque, si no, tengo un quilombo legal. Es una situación muy incómoda y no sé cómo resolverla”, afirmó.

Y agregó: “Encima estoy en Miami con mis amigos, en otro mood, con el Mundial, la selección. Entonces es difícil resolverlo a la distancia”.

El descargo de Tomás Rebord luego de que se levantara un programa en vivo en Blender

El streamer Tomás Rebord se pronunció de forma contundente sobre la crisis laboral en Blender, calificando el despido de la producción de su programa, Hay algo ahí, como “un ataque directo” a su ciclo, a sus compañeros y a su persona.

La polémica estalló luego de que la conductora Fiorella Sargenti interrumpiera en vivo el programa Último Aviso para denunciar que cerca de 20 trabajadores fueron despedidos por exigir mejoras salariales.

El conflicto escaló con un repentino “apagón” de la transmisión y la presencia de personal de seguridad en el canal.

Rebord, principal figura de la plataforma, rompió el silencio con declaraciones categóricas sobre la desvinculación total de su equipo de trabajo.

Aseguró que las personas despedidas son la esencia constitutiva del producto y que “no hay Hay Algo Ahí sin ellos”.

Además, Rebord, afirmó no entender la estrategia de las autoridades de Blender al pretender vaciar de personal un programa exitoso y remarcó que no tiene respuestas claras del medio.