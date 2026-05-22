La Subsecretaría de RRHH dicta dos capacitaciones para personal estatal administrativo

Las ofertas se tratan de “Redacción Administrativa” y “Áreas de Personal

en Acción Integrada”, ambas de suma relevancia para el desempeño

laboral en la Administración Pública Provincial.

La Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno de Formosa lanzó

dos capacitaciones destinadas al personal administrativo de organismos

estatales. Una ya inició el pasado martes 19 en la localidad de Laguna

Blanca, destinada exclusivamente a agentes del Ministerio de Cultura y

Educación, y la otra comenzará el próximo martes 26.

Según explicó la subsecretaria Gladys Mazza, la capacitación denominada

“Redacción Administrativa” es para el equipo directivo y el personal

administrativo perteneciente a instituciones educativas: “Tiene como

destinatarios a quienes están a cargo de hacer notas, resoluciones, informes

o disposiciones, no así para los docentes que se encuentran frente al aula”,

detalló.

Indicó que consta de cuatro módulos, donde se enseñará la estructura de la

nota y la resolución, así como el módulo del informe y el acta.

Asimismo, la funcionaria, junto a Liliana Sarto, coordinadora de

capacitaciones, informó que el próximo martes 26 se realizará la XXVIII

edición de la capacitación “Áreas de Personal en Acción Integrada” que

convoca a los responsables y referentes de las áreas de Personal de

organismos de la Administración Pública Provincial.

El dictado estará a cargo de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno

provincial, abordándose en ese marco el acto administrativo y el régimen

disciplinario vigente.

En ese sentido, subrayaron que la temática “es muy importante”, teniendo

en cuenta que el régimen disciplinario es el Estatuto del Empleado Público,

el cual “tiene muchos años y los referentes de las áreas de Personal y de

RRHH tienen la responsabilidad de aplicarlo”.