La “Rímolo chaqueña” fue atrapada en Buenos Aires

SÁENZ PEÑA (Agencia). Lidia Mabel Ojeda, la profesora de plástica que habría estado ejerciendo como médica en la guardia del hospital de la localidad de Quitilipi, fue atrapada este lunes en el partido de Tres de Febrero por la Policía de la provincia de Buenos Aires, y una vez que se concluya con los trámites de rigor, será trasladada al Chaco.

La “Rímolo chaqueña” se enteró de todo por los medios que se hicieron eco, cuando estaba en Buenos Aires, por lo que se comunicó con los abogados con intenciones de entregarse ante el fiscal de Sáenz Peña, pero la Policía Bonaerense la detuvo antes.

Los abogados, Felipe Fontanetto y César López (de izquierda a derecha), contaron detalles del paradero de Ojeda.

Los abogados de la médica trucha son Felipe Fontanetto y César López, quienes desde el pasado viernes por la noche fueron designados por la misma acusada para que tomen contacto con el expediente del que estaría acusada de “usurpación de título y honores”, calificación que tiene penas de 15 días a un año”, según el artículo 247 del Código Procesal Penal, confirmaron los mismos defensores.

Lidia Mabel Ojeda, la “Rímolo chaqueña”, dijo estar de paseo en la Ciudad de Buenos Aires, pero fue aprehendida en Tres de Febrero y llegará este martes a la provincia.

Fontanetto confirmó a NORTE que junto con su colega asumieron la defensa de la profesora de plástica, quien está acusada de usurpación de título, al haberse hecho pasar supuestamente como médica en la guardia del hospital de la ciudad de Quitilipi.

Fontanetto dijo que “apenas la mujer se comunicó con ellos, les dijo que ella estaba paseando en la provincia de Buenos Aires, y que de su acusación se enteró por los medios nacionales, por lo que sus abogados le sugirieron que a la brevedad se pongan a disposición de la Justicia. Podría estar llegando para ponerse a disposición del fiscal Gustavo Valero, quien está subrogando en la investigación del caso, anticipó Fontanetto, pero la captura de la “Rímolo chaqueña” cambió los planes de la defensa”.