La Libertad Avanza busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

La presidenta del bloque Patricia Bullrich busca acuerdos con los bloques dialoguistas para desactivar la sesión.

Buenos Aires, 17 Junio (NA) — La Libertad Avanza avanzó este martes en un acuerdo con los bloques dialoguistas del Senado para suspender la sesión del próximo jueves, y así evitar que se trate el pedido de interpelación al jefa de Gabinete, Manuel Adorni, como impulsa el bloque peronista.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que la intención de la LLA, que conduce Patricia Bullrich, es desactivar la sesión del jueves donde se iba a tratar siete pliegos de jueces, y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde aún falta consensuar algunos puntos.

De todas maneras, hasta esta tarde la vicepresidenta Victoria Villarruel, mantenía la reunión de Labor Parlamentaria citada para las s 18 para definir la fecha en que brindará su informe de gestión de Adorni, y el temario de la sesión que está prevista para este jueves.

El oficialismo confía en que habrá acuerdo a los aliados para suspender hasta el próximo jueves la sesión por una semana, ya que tampoco quieren ir detrás del kirchnerismo ni al Gobierno y que el mejor escenario para el PRO, la UCR y los dialoguistas es que renuncie el cuestionado funcionarios.

De todas maneras, los dialoguistas no están dispuestos a esperar mucho y solo aceptan demorar una semana mas la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario sino señalan que están dispuestos a votar una interpelación del funcionario y hasta una moción de censura, señaló un vocero del sector.

En esta ocasión, la estrategia de Bullrich de adelantar el informe del jefe de Gabinete al 2 de julio no logró calmar las aguas con los bloques dialoguistas que quieren a Adorni afuera del Gobierno, , luego de haber admitido que ahorro sin pagar impuestos medio millón de dólares.

También en el seno del oficialismo señalan que es “indefendible” Adorni, , quien defendió su decisión de omitir bienes en su declaración jurada, que luego rectificó este año.

La situación de Adorni paralizó totalmente la agenda parlamentaria y nadie hoy habla de buscar acuerdos para avanzar con la sanción de un conjunto de iniciativas impulsadas con el Gobierno, reconocieron fuentes parlamentarias a NA.

El peronismo que impulsó la interpelación y moción de censura contra el funcionario aguarda la reunión de Labor Parlamentaria, para reclamar que se trate este jueves su proyecto de resolución, aunque aún no tiene los dos tercios para el tratamiento sobre tablas.

El peronismo tiene 25 votos y podría sumar 3 de Convicción Federal que responden a los gobernadores aliados de Salta Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, 2 santacruceños, 2 de Provincias Unidas, y una salteña, con lo cual alcanzaría 34 votos, pero lejos de abrir el recinto de sesiones

De este modo, la suerte de Adorni depende de la postura que asuman los 10 radicales, 2 radicales, y de los 2 legisladores del Frente de la Concordia, 1 de Despierta Chubut, y uno de la Neuquenidad,

MOCION DE CENSURA

En el medio de todas las negociaciones, hay un debate sobre si se puede o no votar una moción de censura si previamente hay no se realiza una interpelación, debido a que nunca se hizo una ley reglamentaria sobre este instrumento contemplado en la Constitución Nacional.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por cualquiera de las dos cámaras.

De todos modos, para aprobar una moción de censura y lograr su destitución se necesitan la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, que son 129 en diputados y 37 en el Senado.

Desde que la figura del Jefe de Gabinete fue incorporada a la Constitución Nacional en 1994 nunca se aplicó la moción de censura, con lo cual el Congreso nunca destituyó a un Jefe de Gabinete.

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