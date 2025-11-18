La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

La empresaria eligió tomar una actitud diferente a lo que venía haciendo y mostrar su presente en medio del conflicto con su expareja.

El viernes por la noche y el lunes por la mañana fueron dos días de gran importancia en la vida de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Eugenia, en el marco de la presentación de su nueva serie, se animó a tener un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día Perdido y otro con Moria Casán en La mañana con Moria. Con estas dos entrevistas, la actriz no solo marcó la primera vez que habla en televisión acerca de su relación con Icardi, sino que también fue la primera nota en conjunto de la pareja.

En los dos encuentros no pudieron esquivar hablar de Wanda, lo que sí evitaron fue tener la necesidad de nombrarla. Si bien muchos esperaban que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), teniendo en cuenta comportamientos previos, usara sus redes sociales para reaccionar de manera feroz a los dichos de ambos, en especial después de que le dieran la razón acerca de lo que pasó en París en octubre del año 2021, esto no se dio así.

Si vio o no las notas, solo ella lo sabe, pero lo que mostró en su perfil fue claro, ya que la indiferencia de la empresaria fue total y decidió refugiarse en su trabajo. Con un corto video en sus historias, dejó en claro que toda su atención está puesta en las grabaciones del reality de cocina, en especial ahora que sus dos hijas más chicas están con el padre. “Desde las 6 am en el canal. Hoy programa doble”, fue todo lo que escribió en la mañana de este martes.

A esto le siguió la captura de pantalla del rating que hizo su programa del lunes por la noche, que llegó a los 14 puntos. ¿Una indirecta a los números que hizo la actriz de Casi Ángeles con sus entrevistas? Más allá de un posible mensaje oculto entre sus fotos, Nara se mostró con sus compañeros de trabajo, los que día a día la acompañan delante y detrás de las cámaras.

Con una selfie tomando mate se mostró junto a los jurados del reality: Damián Betular, Germán Martitegui, Donato de Santis y dos productoras disfrutando de las primeras horas en el set, antes de que las cocinas más famosas se enciendan para dar inicio a un nuevo día. El gesto cerró filas sobre el perfil profesional y el clan laboral que la rodea, ratificando su prioridad: el trabajo diario y rodeada de su equipo, dejando las polémicas—al menos por ahora—al margen de la agenda personal y pública.

Esta no es la primera vez que elige hacer oídos sordos sobre lo que sucede con su expareja y su enemiga desde hace cuatro años. Cuando fue la emisión del viernes junto a Pergolini, dejó en claro todo. Wanda se mostró con Martín en el ascensor, cada vez más cerca de la mencionada foto del beso, aunque él está de espaldas y a ella apenas se la ve. La siguiente la muestra con los dos hombres más cercanos en este momento, Maxi López, su exmarido, y su actual novio, en una foto donde las miradas apuntan a su teléfono celular, reflejando la complicidad con la que viven estos días.

Esto no fue todo, ya que esa noche tuvo un componente inesperado. Quienes siguen sus redes saben que desde una de sus ventanas se ve el estadio de River, club del que ella es fanática y donde juega su hijo mayor, Valentino. Por estos días, el Monumental está destinado a los shows de Oasis, quienes tocan sábado y domingo en el esperado reencuentro con sus fans de Buenos Aires. “Amor, poné en pausa la peli, vení a ver”, fue lo que le dijo Wanda, mientras el reflejo muestra el espectacular juego de drones que formaron el logo de Oasis en el cielo de Buenos Aires.