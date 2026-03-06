La guerra en Medio Oriente sacude a los mercados: sube el petróleo y caen las acciones europeas

Los precios del petróleo subieron con fuerza el jueves mientras las acciones europeas registraron caídas generalizadas, reflejando el impacto inmediato de la intensificación de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en los mercados globales. La escalada bélica interrumpió rutas claves de suministro y transporte marítimo, empujando al alza el valor de las materias primas energéticas y generando un efecto dominó en los principales índices bursátiles del continente.

El Brent del mar del Norte para entrega en mayo avanzó 4,93%, a 85,41 dólares, igualmente en máximos desde mediados de 2024, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril se disparó 8,51%, a 81,01 dólares, su mayor nivel desde julio de 2024. Durante la jornada, los futuros del crudo estadounidense llegaron a trepar más de 7%, marcando su valor más alto desde enero de 2025. Analistas de JPMorgan advirtieron que, de mantenerse cerrado el estrecho de Ormuz, el suministro de Irak y Kuwait podría reducirse en 3,3 millones de barriles diarios en apenas ocho días, afectando cerca de una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

En paralelo, el índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió 1,3%, revirtiendo la recuperación lograda el día anterior, cuando había tenido su mejor sesión en más de tres meses. Las acciones industriales, fuertemente ligadas a las exportaciones, lideraron las pérdidas con un descenso del 2,4%, destacándose Siemens Energy con una caída próxima al 6%. El sector aeroespacial y de defensa registró su mayor retroceso diario desde abril, con una baja del 4,2%.

La jornada estuvo marcada por nuevos ataques a buques petroleros en el Golfo. El Sonangol Namibe, de bandera de Bahamas, sufrió daños en su casco tras una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair. Además, la agencia iraní ISNA reportó ataques con misiles en el este de Teherán, mientras sonaban sirenas en Dubái. Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel durante la madrugada, provocando que millones de residentes buscaran refugio cuando el conflicto alcanzó su sexto día. El Senado de Estados Unidos bloqueó una moción para frenar la campaña aérea de Washington, mientras más países del Golfo se ven arrastrados a la crisis.

La persistencia del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre sobre la normalización de las rutas energéticas afectaron también a los bancos europeos, que perdieron un 1,7%; al sector de viajes y ocio, con una baja del 1,8%; y a las mineras, que retrocedieron un 3,8% ante la caída de los metales. Analistas advirtieron que, sin un final claro del enfrentamiento, la volatilidad podría extenderse en los mercados durante las próximas semanas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostuvo a Axios que pretende involucrarse personalmente en la selección del próximo líder de Irán, rechazando la opción del hijo de Jamenei y sugiriendo la necesidad de una figura que promueva la armonía en el país.

La continuidad de la guerra y los ataques a infraestructuras energéticas han elevado la tensión en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global, generando preocupación sobre posibles disrupciones a gran escala en el suministro mundial.